Сегодня на Костанай обрушился мощный ливень. Костанайцы делятся видео с затопленных улиц областного центра. В...
15 августа ожидается дождь, гроза, днем на севере, востоке Костанайской области град, шквал.
Ночью и утром на западе, севере области будет туман. Ветер северо-западный 9-14, днем на юге области 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью 8-13, на юге области 16, днем 18-23, на юге области 26 тепла.
В Костанае будет облачно, дождь, гроза. Ветер северо-западный 9-14 м/с.
Температура воздуха будет ночью 11-13, днем 20-22 тепла.
Пресс-служба КТЭК распространила сообщение для потребителей. Как сообщили на предприятии, подача горячего водоснабжения в Костанае...
Акима Костаная Марат Жундубаева на совещании журналисты спросили по поводу реализации программы реновации. Глава города...
