15 августа ожидается дождь, гроза, днем на севере, востоке Костанайской области град, шквал.

Ночью и утром на западе, севере области будет туман. Ветер северо-западный 9-14, днем на юге области 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 8-13, на юге области 16, днем 18-23, на юге области 26 тепла.

В Костанае будет облачно, дождь, гроза. Ветер северо-западный 9-14 м/с.

Температура воздуха будет ночью 11-13, днем 20-22 тепла.

