Синоптики представили прогноз погоды для Костанайской области на ближайшие сутки.
Погода по области
По данным метеорологов, на территории области ожидается переменная облачность без осадков. В отдельных районах возможен туман.
Ветер будет юго-западный со скоростью 3–8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью составит от 4 до 9 градусов мороза, на востоке области похолодает до 12 градусов мороза. Днём воздух прогреется до 0–5 градусов тепла.
Погода в Костанае
В областном центре также прогнозируется переменная облачность без осадков. В утренние часы возможен туман.
Ветер юго-западный 2–7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью составит 5–7 градусов мороза, днём ожидается от 1 до 3 градусов тепла.
