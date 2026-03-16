Какой будет погода в Костанае и области 17 марта

— Сегодня, 16:59
Синоптики представили прогноз погоды для Костанайской области на ближайшие сутки.

Погода по области

По данным метеорологов, на территории области ожидается переменная облачность без осадков. В отдельных районах возможен туман.

Ветер будет юго-западный со скоростью 3–8 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит от 4 до 9 градусов мороза, на востоке области похолодает до 12 градусов мороза. Днём воздух прогреется до 0–5 градусов тепла.

Погода в Костанае

В областном центре также прогнозируется переменная облачность без осадков. В утренние часы возможен туман.

Ветер юго-западный 2–7 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит 5–7 градусов мороза, днём ожидается от 1 до 3 градусов тепла.



