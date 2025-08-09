9 августа ночью на западе, юге области ожидается дождь, гроза. Ночью и утром на севере, востоке области туман.

Ветер северо-восточный 9-14, днем на юге области 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 7-12, на юге области 15, днем 20-25, на юге области 28 тепла.

В Костанае переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 9-14 м/с.

Температура воздуха ночью 8-10, днем 22-24 тепла.

Село Михайловка находится примерно в 30 километрах от райцентра Карабалыкского района. В нем несколько сотен...

Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев рассказал о планах по модернизации рынков в Казахстане "По...

