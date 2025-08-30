 Ya Metrika Fast
Какой будет погода в последний день лета

— Вчера, 22:21
Изображение для новости: Какой будет погода в последний день лета

Фото Натальи Луговской/alau.kz

Синоптики РГП «Казгидромет» предоставили прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды на территории Казахстана 31 августа 2025 года, сообщает Zakon.kz

В последний день лета из-за влияния западного антициклона на западе, юге и юго-востоке сохранится погода без осадков.

«На остальной территории страны в связи с прохождением атмосферных фронтов пройдут дожди с грозами, возможен град, шквал», – говорится в сообщении.

По республике ожидается усиление ветра, на юго-западе, юге с пыльной бурей, на севере страны в ночные и утренние часы – туман.



