Синоптики РГП «Казгидромет» предоставили прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды на территории Казахстана 31 августа 2025 года, сообщает Zakon.kz

В последний день лета из-за влияния западного антициклона на западе, юге и юго-востоке сохранится погода без осадков.

«На остальной территории страны в связи с прохождением атмосферных фронтов пройдут дожди с грозами, возможен град, шквал», – говорится в сообщении.

По республике ожидается усиление ветра, на юго-западе, юге с пыльной бурей, на севере страны в ночные и утренние часы – туман.

ИПН: что предусмотрено в новом Налоговом кодексе с 2026 года Какие ставки по ИПН установлены в новом Налоговом кодексе, а также какие новшества предусмотрены, рассказали...

Доставку учебников в школы Казахстана завершили По данным Республиканского научно-практического центра экспертизы содержания образования Министерства просвещения РК, отгрузка учебников в организации...