Прогноз погоды по Казахстану на 9-11 августа представили синоптики Казгидромета.
В ближайшие три дня с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части территории Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды — пройдут дожди с грозами, на северо-западе, востоке, в центре республики ожидаются сильные дожди, с возможным выпадением града.
Лишь на юге, юго-востоке Казахстана ожидается жаркая погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на северо-западе, севере, в центре, востоке в ночные и утренние часы ожидается туман.
В южных регионах сохраняется сильная жара до 36-41 градусов, на юго-востоке до 32-39 градусов.
На западе Казахстана ожидается понижение температур: ночью до 12-23 тепла, днем до 25-37 тепла.
На остальной территории Казахстана ожидается постепенное повышение температуры
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.