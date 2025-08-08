Прогноз погоды по Казахстану на 9-11 августа представили синоптики Казгидромета.

В ближайшие три дня с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части территории Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды — пройдут дожди с грозами, на северо-западе, востоке, в центре республики ожидаются сильные дожди, с возможным выпадением града.



Лишь на юге, юго-востоке Казахстана ожидается жаркая погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на северо-западе, севере, в центре, востоке в ночные и утренние часы ожидается туман.

В южных регионах сохраняется сильная жара до 36-41 градусов, на юго-востоке до 32-39 градусов.

На западе Казахстана ожидается понижение температур: ночью до 12-23 тепла, днем до 25-37 тепла.

На остальной территории Казахстана ожидается постепенное повышение температуры

