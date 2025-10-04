С 20 октября 2025 года вступают в силу новые правила ввоза автомобилей. Изменится перечень транспортных средств, которые запрещено провозить через таможню Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации Министерства промышленности и строительства РК, с 20 октября 2025 года согласно Решению Совета Евразийской экономической комиссии от 23 мая 2025 года № 45 вступает в силу изменение в технический регламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств». Решение затронуло крупные транспортные средства – грузовики, автобусы и некоторые другие категории машин.

«Изменение предусматривает уточнение действующей редакции термина «единичное транспортное средство», согласно которому единичными транспортными средствами, ввозимыми физическими лицами для собственных нужд, понимаются отдельные виды автотранспортных средств и прицепов к авто- и мототранспортным средствам, определенные Евразийской экономической комиссией в качестве транспортных средств для личного пользования», — сообщает МПС РК.

Теперь казахстанцы смогут ввозить для личного пользования только определенные категории транспортных средств:

легковые автомобили, кроме тех, которые предназначены для медицинских целей, внедорожные транспортные средства (квадроциклы, снегоходы, снегоболотоходы, мотовездеходы, исключая гоночные автомобили), мотоциклы, мопеды и мотороллеры, а также легкие грузовики и микроавтобусы – автомобили для перевозки до 12 человек, включая водителя, и грузовые транспортные средства с полной массой до пяти тонн, за исключением специализированных машин для перевозки высокорадиоактивных материалов.

Полный перечень утвержден Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 30 июня 2017 года № 74. К ним относятся:

1. Автомобили легковые (за исключением автомобилей, специально предназначенных для медицинских целей) и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей, классифицируемые в товарной позиции 8703 ТН ВЭД ЕАЭС.

2. Квадроциклы, снегоходы, снегоболотоходы, мотовездеходы и иные моторные транспортные средства, не предназначенные для движения по дорогам общего пользования (за исключением гоночных автомобилей, не предназначенных для движения по дорогам общего пользования), классифицируемые в товарной позиции 8703 ТН ВЭД ЕАЭС.

3. Мотоциклы, мопеды, мотороллеры, классифицируемые в товарной позиции 8711 ТН ВЭД ЕАЭС.

4. Моторные транспортные средства для перевозки не более 12 человек, включая водителя, классифицируемые в товарной позиции 8702 ТН ВЭД ЕАЭС, моторные транспортные средства для перевозки грузов с полной массой до 5 тонн включительно, классифицируемые в субпозициях 8704 21, 8704 31, 8704 41 и 8704 51 ТН ВЭД ЕАЭС, за исключением моторных транспортных средств, специально предназначенных для перевозки высокорадиоактивных материалов.

Транспортные средства и их компоненты допускаются к обращению на рынке при их соответствии техническому регламенту.

«Документом, удостоверяющим соответствие требованиям технического регламента при выпуске в обращение, для единичных транспортных средств является свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС). СБКТС необходимо при таможенном оформлении, оформлении электронного паспорта транспортных средств, а также при оплате утилизационного сбора», – отмечается в информации министерства.

Таким образом, с 20 октября текущего года физические лица не смогут получать свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства на транспортные средства, не включенные в перечень, утвержденный Решением Коллегии ЕЭК от 30 июня 2017 года № 74. Соответственно, будет невозможно провести таможенное оформление, получить электронный паспорт транспортного средства (ЭПТС), оплатить утилизационный сбор и поставить на государственную регистрацию.

