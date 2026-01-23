В 2025 году на выплату пенсий из республиканского бюджета Казахстана было направлено 4 трлн 225 млрд тенге. Из этой суммы 1 трлн 368,4 млрд тенге составили выплаты базовой пенсии, ещё 2 трлн 856,6 млрд тенге — солидарной пенсии. Об этом сообщили в минтруда РК.

По итогам года численность пенсионеров в стране достигла 2 млн 491 тыс. человек.

Средний размер пенсий

Средний размер совокупной пенсии в 2025 году составил 143 143 тенге. В том числе солидарная пенсия — 95 549 тенге, базовая — 47 594 тенге.

С начала 2025 года базовая пенсионная выплата была увеличена на 6,5% в соответствии с прогнозным уровнем инфляции, определяемым Национальный банк Республики Казахстан. Солидарная пенсия выросла на 8,5%, что на 2% выше уровня инфляции.

Поэтапное повышение базовой пенсии

По поручению Главы государства с 2023 года реализуется пятилетний план поэтапного повышения базовой пенсии. Минимальный размер выплаты должен достичь 70% от прожиточного минимума, максимальный — 120%.

Так, с 1 января 2025 года минимальная базовая пенсия увеличена с 65% до 70% от прожиточного минимума и составила 32 360 тенге, максимальная — с 105% до 110%, или 50 851 тенге.

Повышение выплат с 2026 года

Как сообщалось ранее, с 1 января 2026 года размеры пенсионных выплат из бюджета увеличены на 10%. Минимальный размер базовой пенсии составил 35 596 тенге (70% от прожиточного минимума), максимальный — повышен со 110% до 118% и достиг 60 005 тенге.

Как формируется базовая пенсия

С 1 июля 2018 года государственная базовая пенсионная выплата назначается индивидуально — с учётом стажа участия гражданина в пенсионной системе. В этот стаж включается трудовой стаж, выработанный до 1 января 1998 года в солидарной системе, а также периоды, за которые уплачивались обязательные пенсионные взносы в Единый накопительный пенсионный фонд.

Если стаж участия составляет 10 лет и менее либо отсутствует вовсе, базовая пенсия равна 70% прожиточного минимума. За каждый год стажа сверх 10 лет её размер увеличивается на 2%. Например, при стаже 20 лет выплата составляет 90%, а при стаже 30 лет и более устанавливается в максимальном размере.

При этом если в течение одного месяца обязательные пенсионные взносы перечислялись несколько раз, период участия в накопительной системе засчитывается как один месяц.

Таким образом, чем регулярнее и в полном объёме уплачиваются обязательные пенсионные взносы, тем выше размер базовой пенсионной выплаты при достижении пенсионного возраста. Размер пенсии по возрасту, в свою очередь, зависит от трудового стажа на 1 января 1998 года и среднемесячного дохода, полученного в предпенсионный период.

