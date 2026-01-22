В департаменте полиции Костанайской области сообщили о проведении тестовых работ аппаратно-программного комплекса «Ekin Box Spotter», который используется на трёхножечной опоре — штативе.

Параллельно с тестовой эксплуатацией сотрудники полиции проходят обучение по работе с данным комплексом. В настоящее время устройство применяется в тестовом режиме и предназначено для фиксации нарушений скоростного режима без передачи зафиксированных данных в систему «Единый реестр административных правонарушений».

В полиции подчеркнули, что о запуске комплекса в штатном режиме и начале его полноценного использования население будет дополнительно проинформировано через средства массовой информации.

Также отмечается, что каких-либо приказов Министерство внутренних дел Республики Казахстан, запрещающих применение передвижных комплексов фиксации нарушений Правил дорожного движения, в том числе так называемых «треног», как в населённых пунктах, так и за их пределами, не предусмотрено.

Комплекс «Ekin Box Spotter» используется независимо от аварийной обстановки на конкретном участке дороги и применяется как в рамках плановой расстановки нарядов полиции, так и с учётом текущей оперативной ситуации.

