В Казахстане расширят возможности автоматической фиксации правонарушений. Соответствующие изменения внесены в Кодекс об административных правонарушениях в рамках так называемого «Цифрового кодекса», сообщает Polisia.kz.

Поправки направлены на повышение безопасности в общественных местах и на дорогах, а также на предупреждение правонарушений с использованием современных технологий.

Как отметили в МВД, речь не идет о введении новых запретов. Основная цель изменений — расширить технические возможности выявления уже существующих нарушений.

Ранее в автоматическом режиме камеры фиксировали шесть видов нарушений: превышение скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора, несоблюдение требований дорожных знаков и разметки, неправильную остановку или стоянку, нарушения правил обгона и расположения на дороге, а также непредоставление преимущества пешеходам. Остальные нарушения выявлялись только при участии полицейских.

Теперь закон предусматривает три способа фиксации правонарушений.

Первый — существующие камеры, которые продолжат фиксировать прежние виды нарушений.

Второй — камеры автоматической фиксации смогут выявлять и другие нарушения, не требующие специальных измерений. Например, использование телефона за рулём или непристёгнутый ремень безопасности.

Третий способ — использование данных государственных информационных систем, интегрированных с системой ЕРАП. Это позволит автоматически выявлять нарушения, связанные с документами, включая просроченный техосмотр, отсутствие действующей страховки или истечение срока разрешения на хранение оружия.

Кроме того, система сможет автоматически выносить предупреждения по тем нарушениям, где это предусмотрено законом. К примеру, это касается создания заторов или неправильного использования внешних световых приборов.

В МВД также опровергли распространяемую в некоторых СМИ информацию о том, что камеры будут привлекать к ответственности пешеходов. В ведомстве подчеркнули, что системы автоматической фиксации предназначены исключительно для выявления нарушений правил дорожного движения транспортными средствами.

Ожидается, что нововведения помогут повысить уровень общественной и дорожной безопасности и снизить количество аварий на дорогах.

Изменения вступят в силу 12 марта.

Жителя Костаная задержали с опием и маком с наркотическим веществом В Костанае сотрудники управления по противодействию наркопреступности задержали 35-летнего мужчину, которого подозревают в незаконном хранении...