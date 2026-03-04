В Казахстане расширят возможности автоматической фиксации правонарушений. Соответствующие изменения внесены в Кодекс об административных правонарушениях в рамках так называемого «Цифрового кодекса», сообщает Polisia.kz.
Поправки направлены на повышение безопасности в общественных местах и на дорогах, а также на предупреждение правонарушений с использованием современных технологий.
Как отметили в МВД, речь не идет о введении новых запретов. Основная цель изменений — расширить технические возможности выявления уже существующих нарушений.
Ранее в автоматическом режиме камеры фиксировали шесть видов нарушений: превышение скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора, несоблюдение требований дорожных знаков и разметки, неправильную остановку или стоянку, нарушения правил обгона и расположения на дороге, а также непредоставление преимущества пешеходам. Остальные нарушения выявлялись только при участии полицейских.
Теперь закон предусматривает три способа фиксации правонарушений.
Первый — существующие камеры, которые продолжат фиксировать прежние виды нарушений.
Второй — камеры автоматической фиксации смогут выявлять и другие нарушения, не требующие специальных измерений. Например, использование телефона за рулём или непристёгнутый ремень безопасности.
Третий способ — использование данных государственных информационных систем, интегрированных с системой ЕРАП. Это позволит автоматически выявлять нарушения, связанные с документами, включая просроченный техосмотр, отсутствие действующей страховки или истечение срока разрешения на хранение оружия.
Кроме того, система сможет автоматически выносить предупреждения по тем нарушениям, где это предусмотрено законом. К примеру, это касается создания заторов или неправильного использования внешних световых приборов.
В МВД также опровергли распространяемую в некоторых СМИ информацию о том, что камеры будут привлекать к ответственности пешеходов. В ведомстве подчеркнули, что системы автоматической фиксации предназначены исключительно для выявления нарушений правил дорожного движения транспортными средствами.
Ожидается, что нововведения помогут повысить уровень общественной и дорожной безопасности и снизить количество аварий на дорогах.
Изменения вступят в силу 12 марта.
