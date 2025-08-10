Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и Министерством внутренних дел Республики Казахстан совместно разработан и вынесен на обсуждение проект приказа О реализации пилотного проекта по оказанию государственных услуг «Регистрация по месту жительства граждан Республики Казахстан» и «Временная регистрация по месту временного пребывания (проживания) граждан Республики Казахстан» для физических лиц в электронной форме, сообщает Uchet.kz.

Совместный Приказ разработан в целях постоянного совершенствования процесса и повышения эффективности оказания государственных услуг.

Пилотным проектом предусмотрен перевод в исключительно онлайн формат государственной услуги «Регистрация по месту жительства граждан Республики Казахстан» для физических лиц.

Срок реализации проекта по 30 июня 2026 года.

Обсуждение проекта постановления продлится до 25 августа 2025 года. Свои комментарии и замечания можно оставлять на портале «Открытые НПА».

Налоговики обратились к казахстанцам Комитетом государственных доходов проводится поэтапный запуск новой «Интегрированой системы налогового администрирования» , в том числе...

В Костанайской области на учителя подали в суд В Костанайский городской суд обратился отдел образования Костанайского района с иском к гр.Ш. о взыскании...

Неделя начнется с отключения электричества в Костанае План работ Костанайской горэлектросети ТОО «ЭПК-forfait» с отключением потребителей частного сектора и спальных районов с 11...