Касым-Жомарт Токаев обратился к врачам

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил работников системы здравоохранения со Всемирным днем здоровья и поблагодарил медиков за неустанный труд по защите здоровья граждан, передает BaigeNews.kz.
«Сегодня Всемирный день здоровья. В нынешних сложных условиях стало ясно, насколько важную роль играет эффективное здравоохранение в жизни всех людей. С самого начала пандемии медики находятся на передовой борьбы с коронавирусом, самоотверженно спасая жизни людей», — написал Токаев в Twitter.
Президент РК подчеркнул, что доступная и эффективная система здравоохранения – общенациональный приоритет.
«В 2020 году финансирование медицины увеличено в 1,5 раза. С 1 января 2021 года выросла зарплата в отрасли. Выражаю медикам благодарность за их неустанный труд по защите здоровья наших граждан!» — добавил Токаев.
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