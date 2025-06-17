Скандально известную «Лабубу» взрослые и дети ищут на прилавках по всему миру. Наши от тренда не отстают и тоже хотят быть не хуже. В этой погоне за плюшевым писком моды одних шокирует цена (она доходит до 200 тысяч тенге), других потрясывает от внешности монстрика с клыками. При этом желающих купить «Лабубу» меньше не становится, сообщает телеканал КТК

Ажиотаж, огромные очереди, в которых покупатели раздают друг другу подзатыльники, лишь бы только урвать вожделенный товар, – это то, чем во всем мире известна «Лабуба». В Великобритании даже ограничили продажи, потому что драки за чудо-игрушку уже превратились в кровавые бойни. До чего могут дойти наши покупатели, неизвестно. Найти оригинальную «Лабубу» в Казахстане пока крайне сложно.

Марина Пауль, продавец-консультант: – На прилавке магазина ее найти тяжело. Чтобы ее заказать, нужно делать предварительные заказы, где не всегда она есть в наличии. Тоже заказали этот товар. Появится он пока еще нескоро, так тяжело его найти. Ожидаем. Пользуется спросом не только у детей, но и у взрослого поколения. «Лабубу» спрашивают по несколько раз в день – звонят, пишут.

Феномен «Лабубы» в том, что несколько лет назад она лежала мертвым грузом на прилавках, и продавцы не знали, как избавиться от неликвидного товара. Пушистого монстрика с зубами на всю мордочку выпустили 10 лет назад. И только сейчас игрушка вдруг стала модной, вирусной, свела с ума мир. Долгожданный успех связывают с блогерами, которые так показали старый брелок, что за ним стали гоняться даже звезды. Бешеная популярность отразилась на цене. За оригинальный товар отдают сотни долларов. Но не у нас.

Марина Пауль, продавец-консультант: – Оригинал спрашивают. Но так как оригинал, соответственно, и цена идет как бы не бюджетная. – Какая? – Тысяч шестьдесят, может быть даже и выше. Но на просторах интернета, также в Казахстане присутствует аналог этих игрушек, который идет более бюджетный. Все ориентируются на заработную плату, то есть на возраст: бабушки внукам дарят подарки, соответственно, они хотят что-то побюджетнее.

Мастера подделок уже поставили дело на поток. Качество – на любой карман. Аккуратная коробка, запечатанная фабричным способом, голография – 10 тысяч тенге. Что находится внутри – еще один секрет массовых продаж «Лабубы». Какая именно игрушка из серии попалась, узнаете, только вскрыв коробку. Секрет под оборванным скотчем – 4900. Хорошо, если сюрпризом станет только модель, а не симптомы отравления ядовитыми веществами.

Адиль Кургумбаев, гл. специалист департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО: – Если говорить о содержании фенола в игрушках, это вещество используется для придания формы пластмассовым либо же резиновым изделиям. Быстро проникая в детский организм, фенол концентрируется на почках и может разрушить данный орган. Даже может привести к летальному исходу.

«Лабубу» можно не любить, но, если ребенок просит, купить обязаны, считают психологи. Специалисты уверены: спорить с тем, что теперь принято, чтобы у каждого была модная игрушка, бесполезно. И даже если дети сейчас любят страшненькое – тоже хорошо. Оказывается, то, как относится малыш к игрушке-монстру, – показатель его внутреннего мира.

Ирина Якимова, психолог: – Способствует развитию эмоциональной сферы наших детей. Я иду туда, где мне страшно. Да, я там делаю его своим другом, то есть я таким образом с ним договариваюсь, и происходит такое вот эмоциональное взросление. Другое дело, что мы, родители, должны присматриваться, ну, и наблюдать реакцию. Да, то есть, да, я купил эту игрушку своему ребенку, а как он к этому относится, то есть, как она у него вызывает тревогу или там он с ней не играет, – вот и тут, конечно, можно задавать вопросы.

Ажиотаж вокруг «Лабубы» нарастает с каждой минутой. Социальные сети пестрят распаковками секретных боксов с игрушкой. В форме «Лабубы» делают модные букеты и сладости. Известные торговые сети называют монстра иконой поп-культуры, а рядовые покупатели умиляются: у него глазки смотрят прямо в душу! Коллекции растут, добавляются аксессуары и друзья у уже известных персонажей. Для казахстанцев «Лабуба» – чудо света или очередная лабуда, покажет время. Массовые поставки торговые сети ждут уже к концу июня.

Фото взято с сайта ozon.kz

В Костанае горит здание бывшего аквапарка В эти минуты в Костанае продолжаются работы по ликвидации пожара в здании одного из бывших...

"В прошлый раз ругали". Аким Костаная прокомментировал работу «Тазалыка» Костанайские коммунальные службы стали работать лучше. По крайней мере такую статистику озвучили в ситуационном центре...