Казахстан отмечает День независимости

Казахстан отмечает 30-ю годовщину независимости. 16 декабря 1991 года был принят закон о независимости и государственном суверенитете Республики Казахстан, передает Tengrinews.kz.

16 и 17 декабря в Казахстане являются нерабочими днями. Выходными для казахстанцев также станут 18 и 19 декабря при пятидневной рабочей неделе.

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В канун Дня независимости ряду казахстанцев были присуждены государственные награды.

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