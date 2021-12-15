Праздничный фейерверк состоится в Костанае в честь 30-летия Независимости РК

Информацию о проведении праздничного фейерверка сообщили в пресс-службе акимата Костаная.

В рамках праздничных мероприятий, посвященных 30-летию Независимости Республики Казахстан в городе Костанае, 16 декабря на центральной площади планируется провести праздничный салют.

Начало в в 21.00 часов.

«В целях соблюдения безопасности точка запуска фейерверков будет огорожена турникетами», — сообщили в акимате.

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