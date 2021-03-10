Казахстан заплатит почти 2 миллиона тенге за прилетевших без ПЦР-тестов граждан

Почти 300 казахстанцев прибыли на родину из-за рубежа, не имея при себе справки о прохождении ПЦР-теста на выявление коронавируса, сообщает межведомственная комиссия по нераспространению COVID-19.

Во вторник, 9 марта, в Казахстан прибыло 27 международных авиарейсов из ОАЭ, Египта, Мальдивской Республики, Турции, Южной Кореи, Испании, Германии, Украины, Российской Федерации, Грузии, Узбекистана и Кыргызстана.

В Казахстан прилетели 3 279 человек. Из них у 3 005 были справки об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус. Без справок прибыли 274 казахстанца — за них власти заплатят 1 миллион 918 тысяч тенге (около 4,5 тысячи долларов).

Сообщалось, что с 3 марта на один ПЦР-тест государственные лаборатории тратят семь тысяч тенге (около 17 долларов). В эту стоимость не входит оплата гостиницы и питания, хотя государство взяло на себя обязательство два дня содержать тех, кто прилетел в страну без ПЦР-теста.

8 марта марта без справок в Казахстан прилетел 101 казахстанец. Коронавирус выявили у одного из них — он прибыл в Нур-Султан из Минска.

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