Синоптики представили прогноз погоды по Казахстану на 17–19 марта 2026 года. В ближайшие дни на большей части страны ожидается дальнейшее повышение дневной температуры воздуха.

По данным специалистов, несмотря на потепление, погода в ряде регионов останется неустойчивой. В северных областях и в горных районах юга страны с прохождением атмосферных фронтов возможны осадки в виде дождя и снега. Также прогнозируются гололед и усиление ветра.

Кроме того, в разных регионах республики ожидается туман, который может осложнить ситуацию на дорогах.

Температура по регионам

По прогнозам синоптиков, дневная температура воздуха составит:

на западе Казахстана — от +10 до +15 градусов ;

на юге страны — от +15 до +20 градусов ;

на севере и востоке — от +3 до +8 градусов тепла.

Метеорологи отмечают, что весеннее потепление будет сопровождаться переменчивой погодой и кратковременными осадками в отдельных регионах страны.

