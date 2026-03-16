Синоптики представили прогноз погоды по Казахстану на 17–19 марта 2026 года. В ближайшие дни на большей части страны ожидается дальнейшее повышение дневной температуры воздуха.
По данным специалистов, несмотря на потепление, погода в ряде регионов останется неустойчивой. В северных областях и в горных районах юга страны с прохождением атмосферных фронтов возможны осадки в виде дождя и снега. Также прогнозируются гололед и усиление ветра.
Кроме того, в разных регионах республики ожидается туман, который может осложнить ситуацию на дорогах.
Температура по регионам
По прогнозам синоптиков, дневная температура воздуха составит:
-
на западе Казахстана — от +10 до +15 градусов;
-
на юге страны — от +15 до +20 градусов;
-
на севере и востоке — от +3 до +8 градусов тепла.
Метеорологи отмечают, что весеннее потепление будет сопровождаться переменчивой погодой и кратковременными осадками в отдельных регионах страны.
