Суд в Мангистауской области приостановил действие водительских прав местного жителя из-за медицинского диагноза, передает Zakon.kz.

Департамент полиции региона обратился в суд с требованием ограничить право гражданина на управление транспортными средствами.

«Судом установлено, что ответчик состоит на психоневрологическом учете с диагнозом “Психические и поведенческие расстройства – G07.0”, который исключает возможность управления автотранспортом. В связи с этим истец просил прекратить действие водительского удостоверения, выданного гражданину 7 июня 2018 года», — говорится в сообщении Мангистауского районного суда от 11 декабря.

В суде напомнили, что согласно закону «О дорожном движении» и перечню медицинских противопоказаний, утверждённому приказом министра здравоохранения, данный диагноз является основанием для запрета на вождение.

«Учитывая потенциальную угрозу безопасности дорожного движения, суд удовлетворил иск и приостановил право ответчика на управление транспортными средствами», — отметили в инстанции.

Решение уже вступило в законную силу.

Костанайцев просят на паниковать 12 декабря в 15:00 на территории Костанайского филиала Национального банка пройдут плановые учения. Отрабатываться будет...

Новый запрет на использование пенсионных накоплений заработал в РК Резкий всплеск заявок после ограничений по стоматологии и офтальмологии После того как на платформе enpf-otbasy.kz...