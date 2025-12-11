USD 520.02 EUR 608.79 RUB 6.57

Казахстанца лишили водительских прав, полученных 7 лет назад

Суд в Мангистауской области приостановил действие водительских прав местного жителя из-за медицинского диагноза, передает Zakon.kz.

Департамент полиции региона обратился в суд с требованием ограничить право гражданина на управление транспортными средствами.

«Судом установлено, что ответчик состоит на психоневрологическом учете с диагнозом “Психические и поведенческие расстройства – G07.0”, который исключает возможность управления автотранспортом. В связи с этим истец просил прекратить действие водительского удостоверения, выданного гражданину 7 июня 2018 года», — говорится в сообщении Мангистауского районного суда от 11 декабря.

В суде напомнили, что согласно закону «О дорожном движении» и перечню медицинских противопоказаний, утверждённому приказом министра здравоохранения, данный диагноз является основанием для запрета на вождение.

«Учитывая потенциальную угрозу безопасности дорожного движения, суд удовлетворил иск и приостановил право ответчика на управление транспортными средствами», — отметили в инстанции.

Решение уже вступило в законную силу.



