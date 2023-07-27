Казахстанцам планируют запретить регистрироваться в садоводческих товариществах и кооперативах

В Казахстане планируют запретить регистрировать граждан на садоводческих участках, передает informburo.kz.

Проект новых правил регистрации внутренних мигрантов представили для публичного обсуждения на сайте «Открытые НПА».

Как отмечается в пояснительной записке к документу, он разработан в соответствии с поручением президента о контроле миграционных потоков в столицу.

«Регистрация внутренних мигрантов по месту жительства, постановка на учёт (регистрация) по месту временного пребывания (проживания) осуществляются в жилых домах, квартирах, дачных строениях, общежитиях, гостиницах, домах отдыха, санаториях, профилакториях, лечебных учреждениях, домах-интернатах, пансионатах, домах престарелых, а также зданиях и помещениях, используемых для проживания (пребывания) людей», – говорится в новой редакции правил.

Проект предусматривает:

исключение из правил нормы о возможности регистрации в садоводческих товариществах и кооперативах (при этом регистрацию в дачных строениях планируют сохранить);

введение статуса лиц, установленных не проживающими по месту жительства, в системах «Регистрационный пункт «Документирование и регистрация населения» и «Государственная база данных «Физические лица» (для актуализации списков избирателей);

возможность снятия с регистрации уполномоченным органом лиц на основании заключения о результатах проведённой проверки;

введение нормы о регистрации по месту жительства детей до 14 лет для полного учёта населения и эффективного государственного планирования и бюджетирования (распределения социальной поддержки).

«Вопрос исключения из действующих правил нормы о регистрации в садоводческих товариществах и кооперативах проработан в рамках исполнения протокола совещания по вопросу регулирования и контроля миграционных потоков в столицу и вопросов застройки города от 11 июля 2023 года, где МВД поручено в срок до 21 июля направить в Минтруда окончательное предложение по регламентации порядка регистрации внутренних мигрантов (о запрете регистрации граждан на дачных и садоводческих участках, в нежилых и служебных помещениях)», – говорится в обосновании поправки.

Публичное обсуждение проекта продлится до 10 августа 2023 года.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.