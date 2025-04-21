Чтобы в будущем получать достойную пенсию — около 350 тысяч тенге в месяц, каждый казахстанец должен накопить на счете в ЕНПФ не менее 50 млн тенге до 63 лет. Об этом заявил директор фонда Мурат Шарипов. Однако экономисты быстро охладили этот оптимизм: из-за инфляции и девальваций эти «достойные» 350 тысяч могут со временем превратиться в эквивалент 100 долларов или даже меньше, передает inbusiness.kz.
На первый взгляд всё выглядит просто: накопил 50 миллионов тенге — обеспечил себе достойную пенсию. Не накопил — живи на 30–35 тысяч в месяц. Но если откладывать эту сумму с минимальной зарплаты, без единой траты на еду и жильё, понадобится от 17 до 49 лет.
При этом, по данным Бюро нацстатистики, свыше 70% казахстанцев получают зарплату ниже средней, а каждый третий зарабатывает менее 250 тысяч тенге.
На фоне текущей ситуации всё больше вопросов вызывает эффективность Единого накопительного пенсионного фонда. За последние 10 лет доходность его активов составила всего 1,16% годовых, тогда как инфляция с 1998 года достигла ошеломляющих 838%. Национальный банк обещает увеличить доходность до 2%, но для этого планирует вложения в высокорисковые инструменты — а это значит, можно не только заработать, но и потерять.
Средняя пенсия от ЕНПФ сегодня — всего 35 523 тенге в месяц. При этом у самого фонда есть VIP-клиент, который получает почти миллион в месяц, но его имя — под грифом «секретно».
С 2040 года государство планирует отказаться от солидарной пенсии. У будущих пенсионеров останутся только базовая и накопительная выплаты — то, что удалось собрать самостоятельно.
Экономисты настоятельно рекомендуют не надеяться на государство. По словам эксперта Катерины Борнуковой, даже обычный депозит может стать спасением. Главное — начинать откладывать хотя бы треть дохода, если позволяет зарплата. Альтернатива — бедная старость.
Тем временем, ЕНПФ собирается ежемесячно скупать по 200–250 миллионов долларов по курсу, который уже превысил 520 тенге. Для сравнения: год назад доллар стоил 439. Формально это делается ради диверсификации активов и защиты от падения тенге. Но реальную пользу для будущих пенсионеров покажет только время.
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