Казахстанцам предложат новые условия выкупа арендного жилья

У казахстанцев появятся новые условия по аренде жилья с выкупом. В министерстве индустрии и инфраструктурного развития озвучили LS подробности.

По информации ведомства, на данный момент разрабатывается новый механизм для социально уязвимых слоев населения, который реализует «Казахстанская жилищная компания» (КЖК).

Для очередников на аренду с выкупом предлагаются такие условия, как отсутствие первоначального взноса и ставка арендной платы 3,1%. В том числе 2% для текущего или капитального ремонта.

Очередникам будет предлагаться аренда с правом выкупа до 20 лет, где ежемесячный платеж составит в среднем 70-80 тыс. тенге. Либо в зависимости от финансовых возможностей будет предложено арендное жилье без права выкупа. Среднемесячный платеж составляет 10-15 тыс. тенге.

«Если очередник не может подтвердить свою платежеспособность, то ему предоставляется право на привлечение созаемщиков или внесение гарантийного взноса», – пояснили в МИИР.

КЖК планирует выкупать квартиры у частных застройщиков, стоимость и объем финансирования пока не определены.

В ведомстве отметили, что после того, как механизм будет доработан, его разместят для публичного обсуждения.

В МИИР добавили, что в программе будут участвовать социально уязвимые категории, которые стоят в очереди на получение жилья из госжилфонда.

Между тем по программе субсидирования аренды на 22 октября принято 35,4 тыс. заявок. Одобрено 8,4 тыс. заявок. Выплата назначена по 1,7 тыс. заявкам.

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