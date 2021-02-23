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Казахстанцам старше 65-ти лет разрешили ставить прививку от коронавируса

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Главный санврач Казахстана прокомментировал журналистам информацию о разрешении для казахстанцев старше 65 лет вакцинироваться от коронавируса, передает NUR.KZ.

Санврач Ерлан Киясов после получения второй дозы вакцины «Спутник V» в поликлинике Нур-Султана вышел к нескольким журналистам с комментариями — на второй этап вакцинирования СМИ не позвали, трансляцию из поликлиники Минздрав разрешил лишь телеканалу «Хабар 24».

Киясов сообщил, что сейчас в Казахстане снято ограничение по возрасту для получения прививки от коронавируса — раньше предел был установлен до 65-ти лет. «Своим постановлением сняли ограничения по верхнему пределу возраста. Но необходимо перед применением вакцины для людей старшего поколения очень тщательно изучать анамнез, чтобы не было каких-то болезней текущих», — пояснил санврач.

Напомним, что главный санврач и вице-министр Минздрава сегодня получили вторую дозу вакцины от коронавируса — вакцинация прошла спустя 3 недели тем же препаратом «Спутник V».

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