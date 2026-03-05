Казахстанцам вернут излишне уплаченные суммы, если будет установлено необоснованное завышение тарифов на коммунальные услуги. Об этом сообщил заместитель Премьер-министра — министр национальной экономики Серик Жумангарин, передает корреспондент агентства Kazinform.

Напомним, с начала февраля в социальных сетях жители страны стали массово сообщать о резком росте счетов за коммунальные услуги. По словам Серика Жумангарина, специалисты провели анализ тарифной политики субъектов естественных монополий, при этом работа велась индивидуально с каждой организацией.

Министр отметил, что в ряде случаев заявленные причины повышения не соответствовали фактическим данным. По его словам, рост тарифов не всегда можно объяснить исключительно увеличением НДС. В отдельных регионах поставщики ссылались, к примеру, на удорожание газа — в частности, такая ситуация обсуждалась в Атырау. Об этом глава ведомства сообщил в кулуарах Мажилиса.

Он подчеркнул, что каждую ситуацию необходимо рассматривать отдельно, чтобы установить реальные причины роста начислений в конкретном регионе.

— В каждом случае нужно детально разбираться, почему произошло повышение. Мы заявляли, что увеличения тарифов не будет, и на сегодняшний день в целом по стране их роста не происходит. НДС — это налог. Речь шла о том, что по иным факторам повышения быть не должно. Если же такие случаи выявляются, тарифный регулятор проводит проверку, и гражданам компенсируют излишние расходы, — заявил глава Миннацэкономики.

