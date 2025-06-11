Что делать, если соседи нарушают тишину, а разговоры не помогают? Правда ли, что штраф можно получить и за дневной шум? Tengri Life связался с адвокатом Нурланом Жанабаевым, чтобы разобраться в ситуации.

Если соседи шумят в вечернее время, начните с простого — просто попросите их потише. Скажите, например, чтобы они приостановили ремонт до следующего рабочего дня. Иногда этого достаточно, чтобы избежать конфликта.

Важно понимать, что именно считается шумом. Сюда входят ремонтные работы, громкая музыка, шумные вечеринки, крики, лай собак и другие звуки, мешающие отдыху. Все это может считаться нарушением закона.

«Если после устной просьбы шум не утихает, без помощи служб правопорядка не обойтись. Нужно позвонить на 102 и озвучить жалобу, при этом обязательно указать, какие именно действия создают недопустимый уровень шума, в какое время это происходит и как это сказывается на вашем самочувствии», — объясняет Жанабаев. В Казахстане установлены четкие правила тишины: в будние дни шуметь нельзя с 22:00 до 9:00 утра;

в выходные и праздники — с 23:00 до 10:00. Если нарушают эти правила, возможны штрафы. Согласно статье 437 КоАП, физическое лицо может получить штраф в размере 5 МРП (19 тысяч 660 тенге). Малый бизнес и некоммерческие организации — 20 МРП, средний бизнес — 30 МРП, крупный бизнес — 100 МРП (393 тысячи 200 тенге). Если нарушение повторяется в течение года после первого штрафа, физлицо будет обязано оплатить штраф в размере 10 МРП (39 тысяч 320 тенге). Малый бизнес или НКО — 40 МРП, средний бизнес — 60 МРП, крупный бизнес — 150 МРП. В случае продолжающегося шума может быть задействована полиция. «Также нужно иметь в виду, что «шум соседей» надо зафиксировать с помощью аудио- или видеофиксации. Иначе человек, позвонивший на 102 и который не смог, скажем так, «доказать» факт шума, может сам быть привлечен к административной ответственности в виде штрафа 30 МРП (117 тысяч 960 тенге — прим. Ред.)», — предупреждает юрист. Могут ли вас оштрафовать за дневной шум Если ночью допустимый уровень шума — 45 дБ, то днем всего ненамного больше — 55 дБ (громкость разговорной речи колеблется в пределах от 45 до 60 дБ — прим. ред). Если шум превышает эти нормы в дневное время, это может рассматриваться как нарушение санитарных требований. «Полиция должна зарегистрировать данный факт и передать дело СЭС, для последующего составлении административного протокола. Штраф будут выписывать представители СЭС», — пояснил он. физические лица могут быть оштрафованы на 20 МРП (78 тысяч 640 тенге);

должностные лица, малый бизнес и НКО — на 160 МРП;

средний бизнес — на 210 МРП;

крупный бизнес — на 1600 МРП (6 миллионов 291 тысяча 200 тенге).