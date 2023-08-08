Казахстанцев ограничат в потреблении газа

pixabay.com
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pixabay.com
В Казахстане могут установить месячную норму потребления газа. Такое предложение поступило от министерства энергетики. Пока документ опубликован только на сайте Открытые НПА и находится на стадии обсуждения, передает Atameken Business.
Согласно «Плана энергоэффективности и бережного потребления на 2023 – 2025 годы», внедрение новых правил позволит оптимизировать потери на газотранспортной системе, а также создаст единую систему учета газа. Кроме того, документ повысит эффективность топливно-энергетического комплекса и установит нормы потребления товарного газа для населения отдельно для каждого с учетом климатических условий.
«Для каждого человека мы предусматриваем норму потребления газа – для отопления, для приготовления пищи, для горячего водоснабжения. Превысив который, вы будете платить по другой цене. И цены мы тоже все еще рассматриваем. Пока мы делаем только анализ, потому что мы не можем утверждать, что она будет для всех одинакова. У нас большая ценовая диспропорция большая», — сказал главный эксперт департамента газовой промышленности МЭ РК Береке Изинберген.
Помимо этого, для промышленных потребителей и топливно-энергетических комплексов рассматривают возможность установки автоматизированных приборов учета газа, которые будут отслеживать в онлайн режиме потребление товарного газа. Благодаря комплексу мер, прописанных в плане, минэнерго удастся высвободить до 2,5 млрд кубических метров товарного газа. Это не окажет негативного влияния на экономику Казахстана и позволит перейти к рациональному и бережливому потреблению газа.