Казахстанцев ждут новые тарифы: что изменится в мае

С мая 2026 года в Казахстане продолжится обновление услуг мобильной связи, интернета и телевидения. Операторы пересматривают тарифы, условия роуминга, подписки и ТВ-пакеты, сообщает digitalbusiness.kz

activ: безлимит в 5G завершится

С 1 мая на тарифе «Пайда» прекращает действовать акция с безлимитным интернетом в сети 5G. После этого трафик будет расходоваться по стандартным условиям.

Абонентам предлагают перейти на тарифы с безлимитом или подключить дополнительную услугу «Безлимит+».

Роуминг станет шире — и дороже

С 18 мая у activ и Kcell обновятся условия роуминга. Пользователям обещают больше интернета и минут, а также расширение списка стран.

При этом стоимость услуг также изменится — подробности операторы раскроют в день запуска.

Подписка на музыку подорожает

С 28 мая стоимость сервиса mobi Music у activ и Kcell вырастет до 1290 тенге в месяц. Условия подписки останутся прежними — безлимитный доступ к музыке и высокое качество воспроизведения.

Beeline отменяет кешбэк-акцию

С 30 апреля завершается акция с фиксированным кешбэком S! бонусами. При оплате до этой даты бонусы начисляются по прежним условиям, после — действует стандартный кешбэк в размере 1%.

Накопленные бонусы сохраняются.

Домашний интернет подорожает

С 1 мая Beeline повышает абонентскую плату на ряде тарифов «Интернет Дома». В компании объясняют это ростом затрат на оборудование и развитие сети.

При этом акции на безлимитный 4G продлены до конца года.

«Казахтелеком» обновляет ТВ

С 27 апреля меняются ТВ-пакеты и состав каналов. Появится новый пакет Sport+ с расширенным спортивным контентом.

Часть каналов перейдет из базового пакета в платный, а некоторые — будут заменены в онлайн-версиях.

Также с конца апреля прекращено вещание канала History HD.

В целом изменения затронут большинство пользователей — операторы делают ставку на расширение услуг, но вместе с этим растёт и их стоимость.

