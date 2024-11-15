Казахстанцев ждут новые тарифы: что изменится в мае

С мая 2026 года в Казахстане продолжится обновление услуг мобильной связи, интернета и телевидения. Операторы пересматривают тарифы, условия роуминга, подписки и ТВ-пакеты, сообщает digitalbusiness.kz
activ: безлимит в 5G завершится
С 1 мая на тарифе «Пайда» прекращает действовать акция с безлимитным интернетом в сети 5G. После этого трафик будет расходоваться по стандартным условиям.
Абонентам предлагают перейти на тарифы с безлимитом или подключить дополнительную услугу «Безлимит+».
Роуминг станет шире — и дороже
С 18 мая у activ и Kcell обновятся условия роуминга. Пользователям обещают больше интернета и минут, а также расширение списка стран.
При этом стоимость услуг также изменится — подробности операторы раскроют в день запуска.
Подписка на музыку подорожает
С 28 мая стоимость сервиса mobi Music у activ и Kcell вырастет до 1290 тенге в месяц. Условия подписки останутся прежними — безлимитный доступ к музыке и высокое качество воспроизведения.
Beeline отменяет кешбэк-акцию
С 30 апреля завершается акция с фиксированным кешбэком S! бонусами. При оплате до этой даты бонусы начисляются по прежним условиям, после — действует стандартный кешбэк в размере 1%.
Накопленные бонусы сохраняются.
Домашний интернет подорожает
С 1 мая Beeline повышает абонентскую плату на ряде тарифов «Интернет Дома». В компании объясняют это ростом затрат на оборудование и развитие сети.
При этом акции на безлимитный 4G продлены до конца года.
«Казахтелеком» обновляет ТВ
С 27 апреля меняются ТВ-пакеты и состав каналов. Появится новый пакет Sport+ с расширенным спортивным контентом.
Часть каналов перейдет из базового пакета в платный, а некоторые — будут заменены в онлайн-версиях.
Также с конца апреля прекращено вещание канала History HD.
В целом изменения затронут большинство пользователей — операторы делают ставку на расширение услуг, но вместе с этим растёт и их стоимость.
