Казахстанцы гонятся за новыми авто: рекордные продажи второй месяц подряд

Темпы роста продаж новых авто в 6 раз выше среднемировых, передает inbusiness.kz со ссылкой на Finprom.kz.

Итоги первых пяти месяцев текущего года с уверенностью показывают, что мировой автопром практически восстановился.

Так, продажи во всем мире за январь–май 2023 года составили 34,8 млн новых автомобилей — на 10,5% больше, чем за январь–май 2022-го. Каждый третий новый проданный автомобиль в мире пришелся на один только Китай: 10,4 млн авто, рост — на 10,5% за год. Следом идут США (6,3 млн авто) и Западная Европа (5,4 млн машин).

По сравнению с прошлым годом значительно нарастили продажи новых автомобилей в Японии: на 17,5%, до 2 млн за январь–май 2023 года. Следом идут Восточная Европа, включая Турцию, и Западная Европа — плюс 16,4% и плюс 16,3% соответственно. Стоит отметить в то же время, что в соседней России за январь–май текущего года было продано всего 225,5 тыс. новых авто — на 26% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В Казахстане ситуация еще позитивнее, чем в целом по миру. Так, продажи за январь–май текущего года достигли 66,3 тыс. новых автомобилей — сразу на 65,8% больше, чем за январь–май 2022-го. Более того, уже второй месяц подряд фиксируются рекордные ежемесячные продажи. Непосредственно в мае текущего года было продано уже 14,7 тыс. новых авто — это говорит о том, что казахстанцы окончательно попрощались с очередями в автосалонах.

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