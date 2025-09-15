Более четырёх миллионов граждан Казахстана воспользовались правом добровольного отказа от получения кредитов. Об этом сообщила глава Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Мадина Абылкасымова, сообщает tengrinews.kz

Инициатива направлена на снижение уровня закредитованности населения и укрепление финансовой дисциплины.

По данным председателя АРРФР Мадины Абылкасымовой, на сегодняшний день около трёх миллионов казахстанцев имеют действующий статус добровольного отказа от получения кредитов. В общей сложности, с момента введения этой меры, ею воспользовались порядка 4,5 миллиона человек.

Мера достаточно эффективна. Если будет выявлено, что мошеннический кредит оформлен на человека, а у него стоял добровольный отказ, то финансовая организация обязана ему списать этот кредит без суда. (…) То есть фактически его персональные данные украли, без его ведома кредит оформили – обязаны списать. В законе эта норма четко прописана, она уже действует», – сообщила Мадина Абылкасымова в кулуарах Мажилиса, где прошла презентация законопроекта о банках и банковской деятельности.

В Казахстане граждане могут самостоятельно подключить услугу добровольного отказа от оформления кредитов и микрокредитов. Она работает через портал «Электронное правительство» (eGov.kz) и мобильное приложение e-GOV mobile.

