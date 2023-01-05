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Казахстанцы массово возвращают продавцам дорогостоящие массажные накидки

Фото из открытых источников

Одна такая накидка стоит около миллиона тенге. Власти помогли казахстанцам вернуть 103 млн тенге, отданных за этот товар.

В Жезказгане женщина приобрела массажную накидку за миллион тенге. А когда поняла, что качество товара её не устраивает, не смогла получить свои деньги обратно. Казахстанке пришлось обратиться за помощью в областной департамент Комитета по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции, сообщила пресс-служба комитета, передает informburo.kz

«Департамент в соответствии со статьёй 42-5 Закона «О защите прав потребителей» обратился в уполномоченный орган, а также в суд в соответствии со статьёй 30 Гражданского кодекса РК, разъяснив, что департамент участвует в суде в качестве третьего лица, и содействовал обжалованию. Со стороны потребителя жалоба в суд была направлена онлайн через «Судебный кабинет», по результатам которого ответчиком были полностью возвращены деньги потребителя», – говорится в сообщении.

В 2022 году в комитет и его территориальные ведомства поступило огромное количество жалоб на массажные накидки. «Только в Западно-Казахстанской, Акмолинской и Актюбинской областях департаменты по защите прав потребителей  помогли вернуть потребителям более 103 млн тенге», – сообщили в ведомстве.

В комитете рассказали, как обычно распространяют эти накидки. Компания по телефону приглашала на «бесплатный массаж». «Потребители, поверив  такой рекламе, шли на мероприятие, которое проводилось в большом зале ресторана. Желающим была предоставлена возможность испытать на себе действие массажной накидки – это и был бесплатный массаж. Затем менеджеры очень ярко, красочно и убедительно рассказывали о накидке, как о товаре высокого качества, японского производства, очень эффективно и положительно воздействующем на организм и, соответственно, имеющем очень высокую цену – 1 192 000 тенге», – сообщили в комитете по правам потребителей.

Затем проводился розыгрыш лотереи и объявлялось, что победители розыгрыша имеют исключительную возможность приобрести эту накидку да ещё и получат к этой накидке кучу подарков. «Довольные участники мероприятия, получив массажную накидку и подарки, подписав документы, приезжали домой, а дома выяснялось, что на презентации массажёр и остальные товары к нему были вручены не в качестве подарков, а проданы путём оформления сотрудниками компании займа на потребителей в банках второго уровня», – поясняется в сообщении.

В конце ноября 2022 года стало известно, что несколько жителей ЗКО, Акмолинской и Мангистауской областей получили обратно деньги, заплаченные за массажные накидки. В двух случаях покупки оформлялись через кредиты, которые при содействии территориальных подразделений ведомства удалось аннулировать.

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