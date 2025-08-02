Объем ипотечного кредитования в Казахстане превысил 6 трлн тенге, передает LS.
По данным Нацбанка, на 1 июля текущего года казахстанцы заняли у банков на покупку жилья почти 6,4 трлн тенге. За год объем выданных займов вырос на 14,7%.
Больше всего ипотеки оформили в Астане – 1,8 трлн тенге (+12,3% в сравнении с 1 июля 2024 года). Далее следуют Алматы – 1,6 трлн тенге (+22,2%), Карагандинская область – 383,7 млрд тенге (+6,03%), Шымкент – 357,02 млрд тенге (+18,6%), Актюбинская область – 261,9 млрд тенге (+12,3%).
Меньше всего ипотечными продуктами пользуются в областях Ұлытау и Жетісу: 17,6 млрд тенге (+2,4 раза) и 57,02 млрд тенге (+1,6 раза) соответственно.
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