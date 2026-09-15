USD 444.88 EUR 513.26 RUB 5.28

Казахстанцы отдохнут три дня подряд в октябре

— Сегодня, 13:44
календарь

pixabay.com


В октябре 2026 года жители Казахстана получат дополнительный выходной в связи с празднованием Дня Республики, передаёт BAQ.KZ.

Государственный праздник ежегодно отмечается 25 октября. В этом году он выпадает на воскресенье, поэтому выходной день переносится на понедельник, 26 октября.

При пятидневной рабочей неделе казахстанцы будут отдыхать три дня подряд:

  • 24 октября, суббота;
  • 25 октября, воскресенье — День Республики;
  • 26 октября, понедельник — перенесённый выходной.

На работу необходимо будет выйти во вторник, 27 октября.

При шестидневной рабочей неделе суббота, 24 октября, останется рабочей. Выходными станут 25 и 26 октября.

Таким образом, дополнительный день отдыха получат казахстанцы как с пятидневной, так и с шестидневной рабочей неделей.



Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.