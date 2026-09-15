Казахстанцы отдохнут три дня подряд в октябре

В октябре 2026 года жители Казахстана получат дополнительный выходной в связи с празднованием Дня Республики, передаёт BAQ.KZ.
Государственный праздник ежегодно отмечается 25 октября. В этом году он выпадает на воскресенье, поэтому выходной день переносится на понедельник, 26 октября.
При пятидневной рабочей неделе казахстанцы будут отдыхать три дня подряд:
- 24 октября, суббота;
- 25 октября, воскресенье — День Республики;
- 26 октября, понедельник — перенесённый выходной.
На работу необходимо будет выйти во вторник, 27 октября.
При шестидневной рабочей неделе суббота, 24 октября, останется рабочей. Выходными станут 25 и 26 октября.
Таким образом, дополнительный день отдыха получат казахстанцы как с пятидневной, так и с шестидневной рабочей неделей.
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