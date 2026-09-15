Казахстанцы отдохнут три дня подряд в октябре





В октябре 2026 года жители Казахстана получат дополнительный выходной в связи с празднованием Дня Республики, передаёт BAQ.KZ.

Государственный праздник ежегодно отмечается 25 октября. В этом году он выпадает на воскресенье, поэтому выходной день переносится на понедельник, 26 октября.

При пятидневной рабочей неделе казахстанцы будут отдыхать три дня подряд:

24 октября, суббота;

25 октября, воскресенье — День Республики;

26 октября, понедельник — перенесённый выходной.

На работу необходимо будет выйти во вторник, 27 октября.

При шестидневной рабочей неделе суббота, 24 октября, останется рабочей. Выходными станут 25 и 26 октября.

Таким образом, дополнительный день отдыха получат казахстанцы как с пятидневной, так и с шестидневной рабочей неделей.

Жителям Костанайской области пересчитали плату за отопление на 25,7 млн тенге В Костанайской области завершили перерасчёт стоимости теплоснабжения для потребителей, у которых не установлены приборы учёта...

Ваучеры на газ появятся в Казахстане: кому они положены Министерство энергетики Казахстана разработало правила оказания новой государственной услуги — предоставления ваучеров на товарный газ...