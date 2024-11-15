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Ваучеры на газ появятся в Казахстане: кому они положены

— Сегодня, 10:24
Изображение для новости: Ваучеры на газ появятся в Казахстане: кому они положены

pixabay.com


Министерство энергетики Казахстана разработало правила оказания новой государственной услуги — предоставления ваучеров на товарный газ гражданам, получающим адресную социальную и жилищную помощь, сообщает Zakon.kz.

Проект приказа предусматривает введение скидок на товарный газ с помощью ваучеров. В ведомстве отмечают, что новый механизм должен сделать государственную поддержку более адресной и эффективной.

Предоставлять услугу планируют через цифровую инфраструктуру с автоматизацией основных процессов. Это позволит отказаться от бумажных документов, ускорить оформление помощи и повысить прозрачность её предоставления.

Кроме того, цифровой механизм должен снизить риск необоснованного получения государственной поддержки.



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