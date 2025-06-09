Осуждённые в Костанайской области начали работать за пределами колонии

В Костанайской области реализуют пилотный проект по трудоустройству осуждённых и их подготовке к жизни после освобождения. Инициаторами выступили областная прокуратура и Департамент уголовно-исполнительной системы.
Проект действует на базе Учреждения №40 — колонии-поселения с минимальным уровнем безопасности. Здесь отбывают наказание люди, осуждённые за преступления небольшой и средней тяжести, а также за преступления, совершённые по неосторожности.
«В Костанайской области реализуется пилотный проект по трудовой занятости осужденных и их подготовке к жизни после освобождения. Инициатива прокуратуры области и Департамента уголовно-исполнительной системы предусматривает возможность работы осужденных непосредственно на территории работодателя», — сообщил начальник управления по надзору за исполнением приговоров прокуратуры Костанайской области Турар Жусипов.
Осуждённые могут работать за пределами учреждения при соблюдении требований безопасности и правил внутреннего распорядка. Администрация колонии заключила договоры с двумя костанайскими предприятиями — домостроительным комбинатом и компанией агропромышленного комплекса.
«Уже 10 осужденных приступили к работе в ТОО „Костанай МБИ“, еще 30 — в ТОО „Agrofoodexport“ в качестве разнорабочих. Работодатели обеспечивают работников рабочими местами, проживанием, питанием и оплатой труда», — рассказал Турар Жусипов.
Средняя заработная плата участников проекта составляет 85 тысяч тенге. Половину этой суммы направляют на погашение исков и других задолженностей, оставшиеся 50% осуждённые могут использовать на личные нужды.
В прокуратуре считают, что проект позволит участникам получить трудовые навыки и опыт ещё до освобождения, что поможет им вернуться к обычной жизни и снизит риск повторного совершения преступлений.
Кроме того, часть расходов на содержание осуждённых берут на себя работодатели, благодаря чему снижается нагрузка на государственный бюджет.
По данным Генеральной прокуратуры Казахстана, сейчас в рамках этого проекта в стране работают более 350 осуждённых. До конца года количество участников планируют увеличить до тысячи.
«Прокуратура области продолжит сопровождение проекта и оценку его эффективности. При положительных результатах механизм будет расширен», — отметил Турар Жусипов.
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