Работа, жильё и выплаты семье: Погранслужба КНБ набирает сотрудников

Пограничная служба Комитета национальной безопасности Республики Казахстан проводит набор сотрудников для службы вахтовым методом.
На работу приглашают офицеров, сержантов и военнослужащих по контракту. Размер заработной платы начинается от 270 тысяч тенге в месяц.
За боевое дежурство предусмотрен бонус в размере 100 тысяч тенге. Также военнослужащим выплачивают по 57 тысяч тенге ежемесячно на каждого члена семьи.
На период вахты сотрудникам предоставляют проживание и питание. Кроме того, предусмотрены полный социальный пакет, оплачиваемый ежегодный отпуск, медицинское обеспечение, форменное обмундирование и возможность карьерного роста.
Работникам обещают своевременную выплату заработной платы и стабильную государственную службу.
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