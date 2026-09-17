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Работа, жильё и выплаты семье: Погранслужба КНБ набирает сотрудников

— Сегодня, 08:58
Изображение для новости: Работа, жильё и выплаты семье: Погранслужба КНБ набирает сотрудников

Фото alau.kz


Пограничная служба Комитета национальной безопасности Республики Казахстан проводит набор сотрудников для службы вахтовым методом.

На работу приглашают офицеров, сержантов и военнослужащих по контракту. Размер заработной платы начинается от 270 тысяч тенге в месяц.

За боевое дежурство предусмотрен бонус в размере 100 тысяч тенге. Также военнослужащим выплачивают по 57 тысяч тенге ежемесячно на каждого члена семьи.

На период вахты сотрудникам предоставляют проживание и питание. Кроме того, предусмотрены полный социальный пакет, оплачиваемый ежегодный отпуск, медицинское обеспечение, форменное обмундирование и возможность карьерного роста.

Работникам обещают своевременную выплату заработной платы и стабильную государственную службу.



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