Работа, жильё и выплаты семье: Погранслужба КНБ набирает сотрудников





Пограничная служба Комитета национальной безопасности Республики Казахстан проводит набор сотрудников для службы вахтовым методом.

На работу приглашают офицеров, сержантов и военнослужащих по контракту. Размер заработной платы начинается от 270 тысяч тенге в месяц.

За боевое дежурство предусмотрен бонус в размере 100 тысяч тенге. Также военнослужащим выплачивают по 57 тысяч тенге ежемесячно на каждого члена семьи.

На период вахты сотрудникам предоставляют проживание и питание. Кроме того, предусмотрены полный социальный пакет, оплачиваемый ежегодный отпуск, медицинское обеспечение, форменное обмундирование и возможность карьерного роста.

Работникам обещают своевременную выплату заработной платы и стабильную государственную службу.

Доходы ИП начнут проверять автоматически при назначении соцвыплат Доходы ИП при назначении социальных выплат будут проверять по-новому В Казахстане планируют изменить способ получения...

Гроза и ветер до 20 метров в секунду надвигаются на Костанайскую область В ближайшие сутки в Костанайской области прогнозируется неустойчивая погода. Ночью дожди с грозами ожидаются на...

Более 600 человек пострадали в ДТП с участием пешеходов в Костанае С начала 2026 года в Костанае зарегистрировали 474 дорожно-транспортных происшествия с участием пешеходов. В результате...