Гроза и ветер до 20 метров в секунду надвигаются на Костанайскую область

В ближайшие сутки в Костанайской области прогнозируется неустойчивая погода.
Ночью дожди с грозами ожидаются на западе и севере региона, днём — по области. В ночные и утренние часы западные и северные районы накроет туман.
Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 9–14 метров в секунду. На западе, севере и востоке области порывы усилятся до 15–20 метров в секунду.
Температура воздуха ночью составит 12–17 градусов тепла, на востоке — около плюс восьми. Днём ожидается от 19 до 24 градусов, на юге области — до плюс 28.
В Костанае будет облачно, утром и днём пройдут дождь и гроза. Днём порывы юго-западного ветра достигнут 15–20 метров в секунду. Ночью прогнозируется 13–15, днём — 19–21 градус тепла.
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