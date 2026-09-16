Семь многоэтажек сдадут в микрорайоне Кунай до 15 октября





В микрорайоне Кунай в Костанае до 15 октября планируют ввести в эксплуатацию семь многоэтажных домов. Благоустройство территории намерены полностью завершить в 2027 году.

Этим летом в Кунае появилась парковая зона площадью 1,5 гектара. Здесь уже высадили около 600 деревьев и многолетние цветы, установили детские площадки и уличные тренажёры. В дальнейшем территорию парка планируют увеличить до трёх гектаров.

«Везде будут газоны, продолжится высадка деревьев. Вместо маленьких саженцев согласовали посадку четырёхметровых деревьев. Освещение здесь есть, автобусные маршруты работают», — рассказал аким Костаная Марат Жундубаев.

Стоимость квадратного метра в новых домах составляет 160 тысяч тенге. Жильё площадью около 80 квадратных метров можно приобрести примерно за 12 миллионов тенге.

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