Напряжение в 27 тысяч вольт: школьникам Костаная показали опасности железной дороги





С начала 2026 года на костанайском участке железной дороги произошли два несчастных случая с участием подростков. Оба пострадавших получили тяжёлые электротравмы.

Первый случай произошёл 25 июня. Пятнадцатилетний подросток забрался на крышу вагона, где его ударило током напряжением 27 тысяч вольт. Поражение затронуло более 60% поверхности тела. Врачи провели 18 сложных операций и смогли спасти жизнь ребёнка.

Второй несчастный случай зарегистрировали в сентябре. Пострадавший подросток до сих пор находится в больнице с тяжёлыми последствиями.

«Ограждения есть, просто они самовольно проникли. Ищут пути для прохода, где-то пролезают под заборами, перепрыгивают через них», — рассказал директор филиала Костанайского отделения магистральной сети АО «НК «ҚТЖ» Марат Тугамбаев.

Школьникам показали опасные участки железной дороги

После участившихся происшествий железнодорожники и сотрудники правоохранительных органов организовали профилактическую встречу со школьниками. Подросткам напомнили, что железнодорожная магистраль не предназначена для игр и занятий спортом.

«Сегодня школьники увидели железную дорогу не из окна поезда, а познакомились с ней изнутри. Мы показали детям, как она работает, где может скрываться опасность и почему соблюдение простых правил может спасти жизнь», — сообщил Костанайский транспортный прокурор Жантас Абдикеров.

Специалисты объяснили детям, почему нельзя забираться на вагоны, приближаться к контактным проводам и переходить железнодорожные пути в неустановленных местах.

В первой встрече приняли участие 40 учеников школы имени Абая, расположенной недалеко от железнодорожных путей. Подобное мероприятие провели впервые. В дальнейшем организаторы намерены приглашать подростков из других учебных заведений Костаная и области.

Профилактическая работа также проводится на железнодорожных переездах. Во время специальных рейдов жителям и водителям раздают памятки с правилами безопасности и примерами последствий их нарушения.

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