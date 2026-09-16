Два новых моста планируют построить между Костанаем и Тобылом





В Костанайской области рассматривают строительство двух дополнительных мостов через реку Тобол. Они должны разгрузить транспортные потоки из Мичурино и Тобыла в областной центр.

Необходимость новых переправ связана с развитием микрорайона «Астана» в Тобыле. В прошлом году здесь ввели в эксплуатацию 10 домов на 450 квартир. Жильё подключили к основным коммуникациям, жители постепенно заселяются.

Вместе с ростом микрорайона увеличивается транспортная нагрузка. В часы пик высокий трафик наблюдается на Центральном мосту и мосту в районе КЖБИ.

«Один мост планируется с пробивкой улицы Хакимжановой, второй — с проспекта Назарбаева на улицу Тәуелсіздік в Тобыле. Это два дополнительных моста, которые соединят города», — сообщил заместитель акима Костанайской области Берик Танжариков.

Аким Костанайской области Кумар Аксакалов отметил, что региону необходим как минимум один новый мост.

«Мы это видим по трафику, количество людей растёт. За последние пять лет население Костаная увеличилось на 20 тысяч человек. Соответственно, растёт и количество машин», — сказал глава региона.

В микрорайоне продолжат жилищное строительство

Сейчас в микрорайоне «Астана» продолжаются работы по благоустройству. В 2027 году здесь планируют сдать ещё 13 пятиэтажных домов.

Квартиры предназначены в том числе для очередников и социально уязвимых категорий населения. Для них предусмотрено 80% жилья.

Также в микрорайоне намерены построить школу на 1200 мест и детский сад на 280 мест.

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