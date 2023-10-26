Сдачу экзаменов на водительские права предложили упростить в Казахстане





Депутат Мейраш Шынасилова на пленарном заседании Курултая 16 сентября рассказала о проблемах при сдаче экзаменов на получение водительского удостоверения, передаёт Zakon.kz.

По её словам, гражданам приходится месяцами ждать свободного места в специализированных центрах обслуживания населения.

«Иногда ожидание достигает шести месяцев. Свободные места заканчиваются мгновенно. Механизм записи непрозрачен: неизвестно, кому и каким образом предоставляется то или иное место. Там, где существует дефицит и отсутствует прозрачность, неизбежно появляются платные посредники», — заявила депутат.

СпецЦОНы предлагают перевести на посменную работу

Для сокращения очередей Мейраш Шынасилова предложила продлить работу специализированных ЦОНов до 20:00 и организовать посменную работу экзаменаторов.

Дополнительные площадки для сдачи теоретических экзаменов могут открыть на базе территориальных подразделений Национального центра тестирования и Агентства по делам государственной службы.

Частные автодромы могут привлечь к экзаменам

Депутат также обратила внимание на очереди при сдаче практического экзамена. Сейчас его преимущественно принимают на автодромах специализированных ЦОНов.

В качестве примера она привела Астану, где на город с населением около двух миллионов человек вместе с агломерацией действует только один автодром.

Для решения проблемы предлагается разработать единые технические требования и правила безопасности, а затем допустить к проведению практических экзаменов аккредитованные частные автодромы автошкол.

Кроме того, запись на экзамены предлагают проводить исключительно через eGov и eGov Mobile. Свободные места планируют распределять автоматически с помощью прозрачного и защищённого механизма. По мнению депутата, это позволит исключить участие платных посредников.

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