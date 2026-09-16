Казахстанцам начали приходить налоговые уведомления из-за мобильных переводов





Комитет государственных доходов выявил расхождения в сведениях о доходах налогоплательщиков, которые работают по специальному налоговому режиму на основе упрощённой декларации, сообщает BAQ.KZ.

Для анализа использовалась информация банков о мобильных переводах. Внимание налоговых органов привлекли случаи, когда человек получал переводы от 100 и более разных лиц ежемесячно на протяжении трёх последовательных календарных месяцев.

В КГД напомнили, что исполнить полученное уведомление необходимо в течение 30 рабочих дней — это примерно 45 календарных дней.

Если налогоплательщик согласен с выявленными расхождениями, ему следует подать дополнительную налоговую отчётность и доплатить налоги.

При несогласии с указанными сведениями можно направить пояснение с обоснованием своей позиции. Предоставление такого ответа также считается исполнением уведомления.

В ведомстве подчеркнули, что камеральный контроль позволяет налогоплательщикам самостоятельно устранить выявленные расхождения. Проверить наличие уведомления и ответить на него можно в «Личном кабинете налогоплательщика».

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