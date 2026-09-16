Казахстанцам начали приходить налоговые уведомления из-за мобильных переводов

Комитет государственных доходов выявил расхождения в сведениях о доходах налогоплательщиков, которые работают по специальному налоговому режиму на основе упрощённой декларации, сообщает BAQ.KZ.
Для анализа использовалась информация банков о мобильных переводах. Внимание налоговых органов привлекли случаи, когда человек получал переводы от 100 и более разных лиц ежемесячно на протяжении трёх последовательных календарных месяцев.
В КГД напомнили, что исполнить полученное уведомление необходимо в течение 30 рабочих дней — это примерно 45 календарных дней.
Если налогоплательщик согласен с выявленными расхождениями, ему следует подать дополнительную налоговую отчётность и доплатить налоги.
При несогласии с указанными сведениями можно направить пояснение с обоснованием своей позиции. Предоставление такого ответа также считается исполнением уведомления.
В ведомстве подчеркнули, что камеральный контроль позволяет налогоплательщикам самостоятельно устранить выявленные расхождения. Проверить наличие уведомления и ответить на него можно в «Личном кабинете налогоплательщика».
Семь многоэтажек сдадут в микрорайоне Кунай до 15 октября
Два новых моста планируют построить между Костанаем и Тобылом
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.