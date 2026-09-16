USD 447.88 EUR 516.58 RUB 5.29

Казахстанцам начали приходить налоговые уведомления из-за мобильных переводов

— Сегодня, 16:51
кредит

pixabay.com


Комитет государственных доходов выявил расхождения в сведениях о доходах налогоплательщиков, которые работают по специальному налоговому режиму на основе упрощённой декларации, сообщает BAQ.KZ.

Для анализа использовалась информация банков о мобильных переводах. Внимание налоговых органов привлекли случаи, когда человек получал переводы от 100 и более разных лиц ежемесячно на протяжении трёх последовательных календарных месяцев.

В КГД напомнили, что исполнить полученное уведомление необходимо в течение 30 рабочих дней — это примерно 45 календарных дней.

Если налогоплательщик согласен с выявленными расхождениями, ему следует подать дополнительную налоговую отчётность и доплатить налоги.

При несогласии с указанными сведениями можно направить пояснение с обоснованием своей позиции. Предоставление такого ответа также считается исполнением уведомления.

В ведомстве подчеркнули, что камеральный контроль позволяет налогоплательщикам самостоятельно устранить выявленные расхождения. Проверить наличие уведомления и ответить на него можно в «Личном кабинете налогоплательщика».



Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.