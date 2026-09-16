Более 600 человек пострадали в ДТП с участием пешеходов в Костанае





С начала 2026 года в Костанае зарегистрировали 474 дорожно-транспортных происшествия с участием пешеходов. В результате аварий шесть человек погибли, 633 получили травмы различной степени тяжести.

С 14 по 16 сентября в Казахстане проходит профилактическая акция «Внимание, пешеход!». В этот период сотрудники полиции Костаная усилили контроль за соблюдением Правил дорожного движения водителями и пешеходами.

Особое внимание уделяется безопасности возле школ и других образовательных учреждений, на пешеходных переходах и участках с интенсивным движением.

Профилактическая работа проводится на постоянной основе. Полицейские встречаются с учащимися школ и колледжей, объясняя детям и молодёжи правила безопасного поведения на дороге.

Полиция призывает водителей и пешеходов быть внимательными и строго соблюдать ПДД. Даже один момент невнимательности может привести к тяжёлым последствиям.

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