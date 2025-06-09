Доходы ИП начнут проверять автоматически при назначении соцвыплат





Доходы ИП при назначении социальных выплат будут проверять по-новому

В Казахстане планируют изменить способ получения сведений о доходах индивидуальных предпринимателей при назначении социальных выплат. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения, передаёт LS.

Сейчас ведомство уже использует данные из чеков контрольно-кассовых машин. Однако для получения необходимой информации предпринимателям направляют бумажные запросы, обработка которых требует дополнительного времени.

В Минтруда предлагают перевести этот процесс в электронный формат. Сведения о доходах ИП будут поступать напрямую из цифровых систем государственных органов за тот период, когда предприниматель получил доход и уплатил социальные отчисления, учитываемые при расчёте выплат.

В ведомстве подчеркнули, что порядок расчёта социальных выплат не изменится. Нововведение коснётся только способа и скорости получения информации. Ожидается, что автоматизация позволит быстрее обрабатывать данные и своевременно назначать выплаты.

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