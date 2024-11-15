Вакцинацию против гриппа в Костанайской области перенесли





В Костанайской области вакцинация населения против гриппа пока не началась. Об этом сообщила главный внештатный эпидемиолог региона Валентина Неред.

Официально кампания по иммунизации стартовала 15 сентября. Однако сейчас медицинские организации только готовят прививочные кабинеты и формируют списки людей, подлежащих вакцинации.

Кроме того, медучреждения готовятся к сезонному росту заболеваемости ОРВИ, гриппом и коронавирусной инфекцией. На случай необходимости утверждаются планы по увеличению коечного фонда.

«Сама вакцинация непосредственно начнется в тот момент, когда вакцина поступит в Казахстан и непосредственно в Костанайскую область. По данным СК-Фармации, поставка вакцины планируется в течение текущего месяца, ориентировочно к концу сентября», — сообщила Валентина Неред.

Для проведения кампании закуплено 80 тысяч доз российской вакцины «Гриппол», которая используется в Казахстане уже несколько лет. Иммунизацию планируют проводить в 32 медицинских организациях Костанайской области.

Тем, кто собирается сделать прививку от гриппа, специалисты рекомендуют дождаться официальной информации о поступлении вакцины. В прошлом году вакцинация также началась позднее первоначально объявленного срока.

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