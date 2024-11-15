Жителям Костанайской области пересчитали плату за отопление на 25,7 млн тенге





В Костанайской области завершили перерасчёт стоимости теплоснабжения для потребителей, у которых не установлены приборы учёта тепловой энергии. Общая сумма перерасчёта составила 25,69 млн тенге с учётом НДС, сообщили в Комитет по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан.

Расчёты провели по итогам отопительного сезона 2025–2026 годов с учётом фактической температуры наружного воздуха.

Сумма будет отражена в лицевых счетах потребителей отдельной строкой в виде аванса или положительного сальдо.

По данным Комитета по регулированию естественных монополий, в целом по Казахстану потребителям пересчитали плату за тепло на 1 млрд 217,02 млн тенге.

Наибольшие суммы перерасчёта пришлись на Астану — 460,67 млн тенге, Восточно-Казахстанскую область — 298,56 млн тенге и Мангистаускую область — 161,6 млн тенге.

Казахстанцы отдохнут три дня подряд в октябре В октябре 2026 года жители Казахстана получат дополнительный выходной в связи с празднованием Дня Республики,...

Ваучеры на газ появятся в Казахстане: кому они положены Министерство энергетики Казахстана разработало правила оказания новой государственной услуги — предоставления ваучеров на товарный газ...

Вакцинацию против гриппа в Костанайской области перенесли В Костанайской области вакцинация населения против гриппа пока не началась. Об этом сообщила главный внештатный...