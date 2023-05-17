Казахстанцы с доходом от 200 тысяч тенге попали в разряд богатых

В Казахстане растет число малоимущих. За чертой бедности находится уже порядка миллиона человек, большая часть из них живет в селах, передает ktk.kz

Их доходы ниже прожиточного минимума.

Абсолютное число малоимущих за прошлый год увеличилось почти на 40 тысяч. Такие данные приводят аналитики Finprom. Эксперты поделили граждан на 10 групп по уровню заработка. В 2022-м средняя зарплата бедных казахстанцев составляла всего 33 с половиной тысячи тенге.

По сравнению с 2021-м эта цифра выросла на 16%. А вот более обеспеченными считаются граждане, чей доход составляет 191 тысячу. Что же касается усредненного дохода богатых – он колеблется между 200 тысячами и почти 2 миллионами тенге.

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