Казахстанцы смогут ездить в долг по платным дорогам открытого типа, сообщили в АО «НК «КазАвтоЖол», передает informburo.kz
На республиканских дорогах внедряют открытую систему взимания платы за проезд. Для безопасности и удобства водителей в ней отсутствуют посты оплаты и шлагбаумы, а фиксировать проезд будут сквозные контрольные арки.
«Они будут автоматически считывать RFID-метки или госномера проезжающих автомобилей и списывать средства со специальных счетов владельцев транспортных средств. Открытая система позволяет также ездить в долг, когда водитель забыл или временно не имеет возможности пополнить счёт. Но оплата постфактум будет стоить вдвое дороже», – говорится в сообщении.
Открытая система имеет большое преимущество перед традиционной, так как не задерживает транспортные потоки, но при этом некоторые водители могут не устоять перед соблазном не платить совсем, считают в компании. В «КазАвтоЖол» отметили, что в отношении злостных неплательщиков будут применять предусмотренные законом меры.
«В случае отсутствия оплаты информацию о должниках будут направлять в инспекцию транспортного контроля МИИР РК для принятия мер. Штраф для физических лиц составляет – 5 МПР, для юридических – 10 МРП. При этом законом предусмотрено, что в судебном порядке может быть удержано до 50% заработной платы для покрытия штрафов», – отметили в компании.
Открытая система взимания платы за проезд будет внедряться на всех платных дорогах страны.
В 2021 году платными станут участки:
- Уральск – граница РФ (Саратов);
- Капшагай – Талдыкорган;
- Тараз – Кайнар;
- Кызылорда – Шымкент – Тараз;
- Шымкент – граница Узбекистана;
- граница РФ (Оренбург) – Актобе – Кызылорда;
- Актобе – Уральск – граница РФ (Самара);
- Павлодар – граница РФ (Омск);
- Нур-Султан – Костанай – граница РФ (Троицк);
- Актау – Бейнеу;
- Атырау – Доссор – Бейнеу – Акжигит – граница Узбекистана;
- Нур-Султан – Павлодар;
- Павлодар – Семей – Калбатау.
В 2022 году платными станут участки:
- Петропавловск – граница РФ (Курган);
- Темиртау – Караганда;
- обход Караганды;
- Щучинск – Зеренда;
- Таскескен – Бахты;
- Жетыбай – Жанаозен.
В 2023 году платными станут участки:
- Курты – Бурылбайтал;
- Ушарал – Достык;
- Карабутак – Рудный – Костанай;
- Узынагаш – Отар.
В 2024 году платными станут участки:
- Караганда – Балхаш;
- Балхаш – Бурылбайтал;
- Курты – Капшагай;
- Талдыкорган – Усть – Каменогорск;
- Калбатау – Майкапшагай;
- Мерке – Бурылбайтал;
- Атырау – Уральск;
- Актобе – Кандыагаш – Макат – Доссор;
- Атырау – граница РФ (Астрахань);
- Подстёпное – Федоровка – граница РФ.
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