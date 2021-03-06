Казахстанцы смогут ездить в долг по платным дорогам открытого типа, сообщили в АО «НК «КазАвтоЖол», передает informburo.kz

На республиканских дорогах внедряют открытую систему взимания платы за проезд. Для безопасности и удобства водителей в ней отсутствуют посты оплаты и шлагбаумы, а фиксировать проезд будут сквозные контрольные арки.

«Они будут автоматически считывать RFID-метки или госномера проезжающих автомобилей и списывать средства со специальных счетов владельцев транспортных средств. Открытая система позволяет также ездить в долг, когда водитель забыл или временно не имеет возможности пополнить счёт. Но оплата постфактум будет стоить вдвое дороже», – говорится в сообщении.

Открытая система имеет большое преимущество перед традиционной, так как не задерживает транспортные потоки, но при этом некоторые водители могут не устоять перед соблазном не платить совсем, считают в компании. В «КазАвтоЖол» отметили, что в отношении злостных неплательщиков будут применять предусмотренные законом меры.

«В случае отсутствия оплаты информацию о должниках будут направлять в инспекцию транспортного контроля МИИР РК для принятия мер. Штраф для физических лиц составляет – 5 МПР, для юридических – 10 МРП. При этом законом предусмотрено, что в судебном порядке может быть удержано до 50% заработной платы для покрытия штрафов», – отметили в компании.

Открытая система взимания платы за проезд будет внедряться на всех платных дорогах страны.

В 2021 году платными станут участки:

Уральск – граница РФ (Саратов);

Капшагай – Талдыкорган;

Тараз – Кайнар;

Кызылорда – Шымкент – Тараз;

Шымкент – граница Узбекистана;

граница РФ (Оренбург) – Актобе – Кызылорда;

Актобе – Уральск – граница РФ (Самара);

Павлодар – граница РФ (Омск);

Нур-Султан – Костанай – граница РФ (Троицк);

Актау – Бейнеу;

Атырау – Доссор – Бейнеу – Акжигит – граница Узбекистана;

Нур-Султан – Павлодар;

Павлодар – Семей – Калбатау.

В 2022 году платными станут участки:

Петропавловск – граница РФ (Курган);

Темиртау – Караганда;

обход Караганды;

Щучинск – Зеренда;

Таскескен – Бахты;

Жетыбай – Жанаозен.

В 2023 году платными станут участки:

Курты – Бурылбайтал;

Ушарал – Достык;

Карабутак – Рудный – Костанай;

Узынагаш – Отар.

В 2024 году платными станут участки: