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Казахстанцы смогут ездить в долг по платным дорогам открытого типа

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Казахстанцы смогут ездить в долг по платным дорогам открытого типа, сообщили в АО «НК «КазАвтоЖол», передает informburo.kz

На республиканских дорогах внедряют открытую систему взимания платы за проезд. Для безопасности и удобства водителей в ней отсутствуют посты оплаты и шлагбаумы, а фиксировать проезд будут сквозные контрольные арки.

«Они будут автоматически считывать RFID-метки или госномера проезжающих автомобилей и списывать средства со специальных счетов владельцев транспортных средств.  Открытая система позволяет также ездить в долг, когда водитель забыл или временно не имеет возможности пополнить счёт. Но оплата постфактум будет стоить вдвое дороже», – говорится в сообщении.

Открытая система имеет большое преимущество перед традиционной, так как не задерживает транспортные потоки, но при этом некоторые водители могут не устоять перед соблазном не платить совсем, считают в компании. В «КазАвтоЖол» отметили, что в отношении злостных неплательщиков будут применять предусмотренные законом меры.

«В случае отсутствия оплаты информацию о должниках будут направлять в инспекцию транспортного контроля МИИР РК для принятия мер. Штраф для физических лиц составляет – 5 МПР, для юридических – 10 МРП. При этом законом предусмотрено, что в судебном порядке может быть удержано до 50% заработной платы для покрытия штрафов», – отметили в компании.

Открытая система взимания платы за проезд будет внедряться на всех платных дорогах страны.

В 2021 году платными станут участки:

  • Уральск – граница РФ (Саратов);
  • Капшагай – Талдыкорган;
  • Тараз – Кайнар;
  • Кызылорда – Шымкент – Тараз;
  • Шымкент – граница Узбекистана;
  • граница РФ (Оренбург) – Актобе – Кызылорда;
  • Актобе – Уральск – граница РФ (Самара);
  • Павлодар – граница РФ (Омск);
  • Нур-Султан – Костанай – граница РФ (Троицк);
  • Актау – Бейнеу;
  • Атырау – Доссор – Бейнеу – Акжигит – граница Узбекистана;
  • Нур-Султан – Павлодар;
  • Павлодар – Семей – Калбатау.

В 2022 году платными станут участки:

  • Петропавловск – граница РФ (Курган);
  • Темиртау – Караганда;
  • обход Караганды;
  • Щучинск – Зеренда;
  • Таскескен – Бахты;
  • Жетыбай – Жанаозен.

В 2023 году платными станут участки:

  • Курты – Бурылбайтал;
  • Ушарал – Достык;
  • Карабутак – Рудный – Костанай;
  • Узынагаш – Отар.

В 2024 году платными станут участки:

  • Караганда – Балхаш;
  • Балхаш – Бурылбайтал;
  • Курты – Капшагай;
  • Талдыкорган – Усть – Каменогорск;
  • Калбатау – Майкапшагай;
  • Мерке – Бурылбайтал;
  • Атырау – Уральск;
  • Актобе – Кандыагаш – Макат – Доссор;
  • Атырау – граница РФ (Астрахань);
  • Подстёпное – Федоровка – граница РФ.

 

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