Согласно новым поправкам в закон о жилищных отношениях, квартиры, которые раньше выкупать было нельзя, а именно в домах, построенных по программе «Нурлы жер», теперь могут стать собственностью проживающих там граждан.

Зарина Манасова многодетная мать. В мае этого года женщина и ее дети получили от государства арендное жилье. А до этого последние восемь лет семья жила на съемных квартирах. По словам Зарины, квартира, которую они получили, четырехкомнатная. За неё она платит не только коммунальные услуги, но и определенную ежемесячную сумму за аренду. Но, теперь эти квадратные метры могут стать их собственностью, поскольку глава государства утвердил новые поправки в закон о жилищных отношениях. Теперь, казахстанцы могут приватизировать жилье, которое до этого выкупить было нельзя.

«Да, конечно, мы слышали, мы следим за всеми программами, за всеми законами. Это для нас очень большая новость, вообще супер. Там идет, конечно, да, первоначальный взнос 30% мы должны иметь. Как раз именно стоимость жилья, именно моей квартиры, я пока еще не знаю, в понедельник только пойду подавать документы, и как дальше будет мы уже не знаем», — говорит Зарина Манасова.

Согласно новым правилам приватизации жилья из госфонда, получить квартиру в частную собственность можно тремя способами. Первый — это покупка с полной оплатой. Второй способ — оформить квартиру в рассрочку с внесением первоначалки. А третий способ относится к маломобильным людям, имеющим 1 и 2 группы инвалидности, они могут стать обладателями жилья бесплатно. В эту категорию также входят ветераны войны, представители вооруженных сил и внутренних дел со стажем службы более 20 лет.

«Поправки касаются жилья, построенного в рамках программы «Нурлы жер», что без права выкупа. С 2017 года ориентировочно по городу Костанай построенные дома, именно арендное жилье, они относились к категории без права выкупа, на сегодняшний день эти жилища могут быть приватизированы гражданами, относящимся к социально-уязвимым слоям населения», — говорит заведующий сектором отдела жилищных отношений акимата Костаная Кайрат Кудабаев.

В настоящее время в таких домах в областном центре проживает около 1000 семей. А еще 14 тысяч граждан стоят в очереди на жилье.

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