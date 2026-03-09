В марте 2026 года казахстанским автовладельцам предстоит оплатить транспортный налог, однако рассчитываться он будет по прежним правилам — без обещанных скидок для старых автомобилей, передает digitalbusiness.kz
Несмотря на то что новый Налоговый кодекс уже принят, пониженные коэффициенты для машин с большим сроком эксплуатации начнут применяться позже.
Налог оплачивается за прошлый год
В Казахстане транспортный налог начисляется за предыдущий год. Это означает, что в 2026 году владельцы автомобилей оплачивают налог за 2025-й — период, когда новые льготы еще не действовали.
Поэтому ожидания многих водителей о снижении налога уже в этом году не оправдаются. Пониженные коэффициенты начнут применяться только к налогу за 2026 год, а реальные изменения казахстанцы увидят в платежках лишь в 2027 году.
При этом оплатить транспортный налог необходимо до 1 апреля. Оптимальный вариант — дождаться уведомления от банка второго уровня с готовым расчетом и оплатить его через банковское приложение.
Какие льготы появятся позже
Согласно новому Налоговому кодексу, для легковых автомобилей планируется ввести понижающие коэффициенты в зависимости от возраста машины. Так, для авто от 10 до 20 лет будет применяться коэффициент 0,7 — налог уменьшится примерно на 30%. Для автомобилей старше 20 лет коэффициент составит 0,5, что позволит сократить сумму примерно вдвое.
Эксперты также допускают, что в перспективе система налогообложения транспорта в Казахстане может измениться. Экономист Алмас Чукин считает, что страна со временем может перейти на модель, похожую на действующую в Кыргызстане.
Там транспортный налог фактически включен в стоимость топлива: с каждого литра бензина взимается небольшой сбор, который направляется в дорожный фонд. По мнению эксперта, такой подход более справедлив, поскольку больше платят те, кто чаще пользуется автомобилем и, соответственно, больше потребляет топлива.
«Действующий налог совершенно бессмысленный. Можно купить 6-литровый Mercedes 15-летней давности, который на рынке уже мало чего стоит, а можно приобрести современный роскошный автомобиль с объемом двигателя 1,5 литра. Привязка к литражу — это то же самое, что устанавливать налог в зависимости от размера костюма», — отметил Алмас Чукин.
Налоговый кодекс: что вызывает вопросы у предпринимателей
