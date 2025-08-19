В 2023 году 65-летний житель Уральска обратился в уполномоченный орган за назначением пенсии по возрасту. Ему была назначена пенсия на основе среднемесячного дохода за период с мая 2020 года по апрель 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда РК.

Позднее пенсионер узнал, что его работодатель допустил задержку обязательных пенсионных отчислений в ЕНПФ за период с апреля по август 2023 года и сразу обратился с заявлением о пересмотре размера пенсии. Уполномоченный орган отказал ему в этом, объяснив, что заявитель сам добровольно выбрал наиболее выгодным трехлетний период (с мая 2020-го по март 2023-го), который и был принят за основу при расчете размера пенсии. Однако расчет пенсии по первоначально выбранному периоду занизил пенсионные отчисления, что существенно повлияло на общий размер назначенной выплаты. Не согласившись с отказом, мужчина обратился в суд.

Суд первой инстанции удовлетворил иск, обязав уполномоченный орган восстановить нарушенные права истца в связи со следующим: истец в течение 20 лет непрерывно работал водителем автотранспортного предприятия и имеет право на получение пенсии по возрасту в полном объеме, допущенные работодателем нарушения по несвоевременности пенсионных отчислений не должны служить основанием для ограничения прав пенсионера-заявителя, на момент назначения пенсии заявителю в 2023 году уполномоченному органу было известно о его доходах и отчислениях за апрель-август 2023 года, а, значит, отказ в перерасчете ограничивает законные права и интересы пенсионера, указанный заявителем период с сентября 2020-го по август 2023-й является наиболее благоприятным для расчета размера выплат и должен был быть принят во внимание уполномоченным органом.

Апелляция, рассмотрев дело, указала, что уполномоченный орган формально подошел к рассмотрению заявления и не обеспечил защиту прав истца, нарушив требования статьи 14 АППК. Западно-Казахстанский облсуд согласился с выводами суда первой инстанции. Оставил судебные акты без изменения и Верховный Суд.

