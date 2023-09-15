Казахстанец со средним заработком на пенсии перейдёт в категорию людей с низкими доходами – экономист

Текущая пенсионная система не сможет обеспечить адекватную пенсию в будущем, считает советник председателя правления Halyk Finance, член общественного совета при ЕНПФ Мурат Темирханов, сообщает informburo.kz

Он отметил, что ключевым показателем, измеряющим адекватность пенсии по старости, является коэффициент замещения трудовых доходов пенсионными выплатами. Ранее ЕНПФ в своём отчёте сообщил, что по итогам 2022 года средний коэффициент замещения по республике составил порядка 45%, что выше минимального стандарта Международной организации труда.

«Таким образом, если ваш средний трудовой доход до выхода на пенсию составлял 300 тысяч тенге, то, по мнению правительства, пенсия в 120 тысяч тенге является вполне адекватной и соответствует международным стандартам. Однако это не так. Конвенция МОТ №102 была утверждена в далёком 1952 году, и минимальный коэффициент замещения в 40% скорее относится к странам с низким уровнем дохода, а Казахстан ещё в 2005 году вошёл в категорию стран со средним уровнем дохода. Кроме того, в 1967 МОТ выпустил конвенцию №128, где минимальные требования по коэффициенту замещения были увеличены до 45%. И затем в рекомендациях МОТ №131b норма коэффициента замещения была повышена до 55%», – отметил Мурат Темирханов.

Он констатировал, что на сегодня по этому ключевому показателю пенсионная система Казахстана откатилась на десять лет назад.

«Расчёт пенсионного коэффициента замещения в целом по Казахстану не показывает реальной картины – это как «средняя температура по больнице». Это связано с тем, что в Казахстане очень большая доля теневой экономики, а также большая доля населения с очень низкими доходами. Такая структура экономики очень негативно влияет как на распределительную, так и на накопительную пенсионную систему», – добавил эксперт.

По его словам, если не принимать во внимание досрочное изъятие пенсионных накоплений на жильё и лечение и условнонакопительные 5% взносов работодателя, то совокупный коэффициент замещения за полный цикл накопительной системы будет низким, особенно длялюдей, у которых доход будет в два раза выше среднего дохода по всей экономике.

«Например, по расчётам ЕНПФ, если вы мужчина и у вас заработная плата была 1 млн тенге, проработав 41 год и исправно платя налоги и делая 10% взносы в ЕНПФ, ваша пенсия будет всего в размере 283 тысячи тенге (248 тысяч из ЕНПФ и 35 тысяч из госбюджета). При таких трудовых доходах подобный размер пенсии по старости трудно назвать адекватным со всех точек зрения. То есть человек со средними трудовыми доходами, выйдя на пенсию, перейдёт в категорию людей с очень низкими доходами», – отметил Мурат Темирханов.

Если в этих расчётах учесть то, что работник может досрочно снять часть своих пенсионных накоплений на жильё и лечение, то коэффициент замещения из ЕНПФ резко уменьшится.

«На сегодня накопительная пенсионная система уже не имеет смысла, поскольку из-за досрочных изъятий она не сможет дать адекватное возмещение трудовых доходов пенсией при выходе человека на пенсию. В результате в ближайшем будущем неприемлемо вырастёт нагрузка на госбюджет из-за ускоренного роста пенсионных расходов бюджета. На сегодня надо уже говорить не о модернизации пенсионной системы, а о полном переосмыслении её фундаментальных основ», – заключил эксперт.

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