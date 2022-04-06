Казахстанские школьные учебники опять перепишут. Выиграют ли от этого дети?

В ближайшие годы Казахстан ожидает очередная реформа образования – коррекция содержания школьных учебников, обновление которых произошло несколько лет назад и вызвало шквал недовольства среди родителей и педагогов.

Удастся ли разработчикам улучшить качество школьных учебников и всей системы образования, рассказала в интервью Informburo.kz президент Казахской лиги экспертов образования Гульнара Абишева.

– Гульнара, вы работаете в сфере педагогики Казахстана свыше 30 лет. Почему образование наших детей ухудшилось, по вашему мнению?

– Мы сами ухудшили собственную систему образования. Впервые изменения в казахстанские школьные учебники вносились после обретения Казахстаном независимости. Вспомните, Казахстану пришлось полностью менять учебный материал. И я спрашивала у тех, кто этим занимался: как вам это удалось – плавно и без особых стрессов? При этом организация всего процесса разработки и внедрения была более продуманной.

Большая команда учёных, учителей-практиков в течение года работала, отрабатывала учебный школьный материал. И эта совместная работа дала результат. Обсуждались и отрабатывались многие вопросы по методологии, отдельным предметным методикам, устанавливались межпредметные связи.

Лучшие учёные, лучшие методисты, лучшие учителя работали вместе, поэтому и получились качественные учебники – продукт системы образования независимого Казахстана. Разработчики рассказывали, что учебники отрабатывали по разделам, затем проводили экспертизу, дорабатывали и отправляли на апробацию в школы. После получения обратной связи снова проводили доработку и только после этого получали окончательное заключение экспертизы.

– Что случилось в 2016 году, когда мы, родители, увидели принципиально новые школьные учебники и почему-то не обрадовались им вместе с детьми?

– 2016-й год – это был год непоследовательного, ненаучного введения обновленного содержания образования (ОСО), результаты которого сегодня налицо. Любая реформа отражается прежде всего на качестве знаний наших детей. При обновлении содержания образования мы наблюдаем очень сомнительные и зыбкие результаты.

Сегодня система оценивания «Кунделик» выдаёт до 60-62% успеваемости по учебным заведениям. Однако, по данным экспертов, качество знаний наших детей не выше 15-20%. Конечно, отразилась и пандемия. Из наблюдений и опросов мы можем сделать выводы, что большая часть опрошенных десятиклассников не знают материал седьмого класса, семиклассники не знают программу четвёртого класса. О каком проценте успеваемости тогда мы говорим?

Ни для кого не секрет, что районные и городские отделы образования не принимают отчёты у директоров учебных заведений до тех пор, пока те не поставят процент успеваемости по школе минимум на уровне 60%. Это установка сверху.

Именно поэтому фиктивность результатов не даёт возможности оценить реальное качество образования наших школьников. Объективных результатов не знают ни родители, ни педагоги.

– Казахстанцы часто слышат о реформах в отечественной системе образования, а уровень образованности наших детей год от году всё ниже и ниже. Почему?

– Из всех реформ, что проводились последние 15 лет, наверное, единичные привели к положительному результату. Среди них подушевое финансирование, внедрение механизма ГЧП – государственно-частного партнёрства. То есть это реформы, связанные с финансированием. А вот то, что касается внедрения трёхъязычия, обновлённого содержания образования – здесь сплошные вопросы к инициаторам и исполнителям.

Во-первых, нет аналитического подхода. Реформа должна иметь научное обоснование, нужны аргументы, подтверждающие необходимость введения той или иной реформы. При внедрении реформ необходимо просчитывать все риски и перспективы нововведения.

Мы же инициируем реформы, на внедрении которых лишь кто-то зарабатывает. И в выигрыше точно не дети!

Во-вторых, иногда хорошие идеи застревают на уровне реализации, поскольку не прописываются механизмы и технологически процесс не сопровождается. Поэтому понятны наши опасения по поводу корректировки обновлённого содержания образования, о котором месяц назад объявил министр образования.

Мы согласны с тем, что корректировка необходима. Но начинать нужно с разработки концепции, методологии, после последовательно разработать стратегические структурные документы: ГОСО, типовые учебные программы и планы, и только потом должны быть разработаны учебники.

– Насколько корректно сравнение внедрения образовательных реформ с внедрением технологичных проектов в других отраслях?

– Реализация реформ в образовании мало чем отличается от внедрения новых технологий на производстве. Если что-то пошло не так при выпуске нового продукта на производстве, его возвращают к началу производственного цикла и конструкторы отрабатывают недоделки. В отечественном образовании этот процесс, к сожалению, не отработан, нет чёткого понимания и процедур реализации реформ. Часто реформа остаётся на доработку самим учителям.

Между тем, один из важнейших инструментов разработки и внедрения новшеств – экспертиза. У нас есть независимые эксперты и в сельском хозяйстве, и в энергетике, в других сферах, прописаны положения по независимой экспертизе для разных отраслей. За исключением образования.

Эксперты как минимум трижды должны заходить на процесс реализации реформы: экспертиза стратегических документов, экспертиза разработки, экспертиза после апробации. Однако сейчас международное образование практикует постоянное включение экспертов в рабочие группы. Это даёт возможность экспертизы на местах. При этом каждый эксперт персонально отвечает за качество проведённой экспертизы.

Мы предлагаем МОН при проведении корректировки ОСО ввести в каждую рабочую группу независимых экспертов. Нужно, чтобы именно независимые эксперты подключились к работе, поскольку эксперты, обученные и работающие в самой системе образования, не всегда могут быть объективными или же на них могут оказывать давление.

К сожалению, неоднократно поднимался вопрос о том, что в Законе «Об образовании» в статье 8.2 определена государственная монополия на экспертизу содержания образования. Эта статья не допускает к оценке образовательных продуктов независимых экспертов, такую экспертизу может проводить только Министерство образования.

Получается, что МОН сам инициирует реформы, сам разрабатывает, проводит экспертизу, апробирует и оценивает. Вот и результат – низкий уровень образования.

– Какая очередная реформа образования грядёт в Казахстане?

– Вначале предлагали провести обновление ОСО – обновлённого содержания образования. Но всё-таки педагогическое сообщество повлияло на инициаторов МОН, и теперь заявлена коррекция обновлённого содержания образования.

Обновлённое содержание образования было внедрено у нас в 2016/2017 учебном году. И с первых дней посыпались замечания. Помните, сколько замечаний было по школьным учебникам, сколько ошибок находили, в социальных сетях сколько обсуждалось. Эти все ошибки стали возможны именно потому, что изначально научно-методологическая основа не была полностью прописана, не было методической базы. Каждый автор разрабатывал учебник, как считал нужным.

За эти годы картина практически не изменилась. Возможно, какие-то грубые ошибки в учебниках и были исправлены авторами и издательствами во время переиздания, но в целом содержание образования каким было, таким и осталось.

– Что значит коррекция? Мы будем опять переписывать учебники?

– Нет, конечно. Весь учебный материал переписать невозможно. На это могут уйти годы. Но корректировать будем. Возможно, подходы были отчасти правильными, но их следует пересмотреть и при необходимости изменить.

На прошлой неделе в ходе международной педагогической конференции, что прошла в Таразе, возник спор между педагогами. Одни мои коллеги утверждали, что сегодня учебного материала более чем достаточно и учитель может ориентироваться самостоятельно без содержания образования. Другие были не согласны: это невозможно, этого допускать нельзя, потому что уровни у учителей разные. И в любом случае должен быть единый школьный учебник.

– В чём ошиблись разработчики?

– Разработчиками обновлённого содержания образования были Назарбаев интеллектуальные школы (НИШ). И в приоритете разработчиков при создании учебников был уровень учащихся НИШ, а не общеобразовательных школ. Но хочу напомнить коллегам, что в советское время учебные материалы ориентировались именно на среднего ученика. И это не усреднение способностей детей.

Для детей, требующих продвинутого или профильного подхода в обучении, информационных возможностей сегодня очень много. Можно даже вшивать QR-коды с дополнительным материалом. А дальше – это уже мастерство учителя.

Нужно разработать такое содержание образования, которое было бы понятно ученику маленькой сельской школы, где-нибудь в Туркестанской области. Иной раз задания не могут выполнить не только ученики, но даже сами учителя.

Дело в том, что не больше 10-15% детей – одарённые. Для них и созданы Назарбаев интеллектуальные школы, ещё какие-то частные учебные заведения, дополнительные курсы. Если мы и в этот раз введём завышенную планку, то основная часть детей отстанет от школьной программы. Что будем делать с оставшимися 85-90% детей? Они должны иметь учебный материал, содержащий основные фундаментальные знания, умения и навыки.

– Известно, что проект НИШ оценивал и Всемирный банк. Что разглядели зарубежные эксперты в казахстанских образовательных реформах?

– С февраля 2020-го по апрель 2021 года Всемирный банк провел исследование обновлённого содержания образования и его реализации. Мы этот документ долго увидеть не могли, хотя неоднократно отправляли запросы в МОН. На наш взгляд, с такими исследованиями должно быть ознакомлено экспертное сообщество, а не только МОН, который посмотрел документ, закрыл и сказал, что всё хорошо.

В исследовании отмечались положительные моменты ОСО: типовые учебные планы обладают достаточным потенциалом для гармоничного формирования знаний, умений, навыков и ценностей и сопоставимы по содержанию с образовательными программами стран ОЭСР. Это очень хорошо, что мы стали больше равняться на международное образование. Второе. Учебный материал направлен на функциональную грамотность. Это тоже неплохо.

Среди положительных моментов: казахстанские учебники для начальной школы в большинстве сопоставимы с учебниками развитых стран. Очень высокий уровень сопоставимости с лучшими практиками отмечается и у учебников английского языка.

Но, согласно исследованию ВБ, три главных документа – ГОСО, типовые учебные планы и программы – охватывают разные секторы образования и не создают целостного содержания. Это очень серьёзное замечание.

Типовые учебные программы отработали в апреле 2013 года. А вот государственный стандарт изменили только через пять лет – в 2018 году. Это грубейшие ошибки. Мы не шли сверху вниз, как должно быть при внедрении реформ. Первый структурный документ – это ГОСО – государственный общеобразовательный стандарт образования. Надо было начинать с него, а потом уже типовые учебные планы и программы. Мы не хотим, чтобы эти ошибки были допущены вновь.

Учебная программа составлена экстенсивным путём. То есть за счёт расширения тематического содержания и большого количества целей. Мы проносимся по учебникам галопом по Европам. Нет у нас времени для закрепления знаний, умений и навыков. Это очень серьёзное замечание.

Поэтому при корректировке нам бы очень хотелось, чтобы на это замечание тоже обратили самое серьёзное внимание.

В советской педагогике было очень важны все формы уроков – введение в тему, основное объяснение, уроки закрепления, обобщения, повторения.

– Педагоги говорят об отсутствии системности при разработке учебников последнего поколения. Что это значит?

– Самый главный недочёт ОСО – отсутствие концепции, научно-методологической и методической базы для осуществления разработки. На их основе нужно было составить ТЗ – техническое задание и чётко прописать: нужно дать такой материал, другой, третий… Тогда любой разработчик создавал бы учебники, как прописано в задании, а не как бог на душу положит. И мы бы увидели последовательность, системность, переходы между классами, внутри- и межпредметная связь чётко соблюдалась бы. Но проблема в том, что эти этапы реформ были проигнорированы.

– Кто должен прописывать техническое задание?

– Раз НИШ взял на себя разработку учебников, то он должен был прежде всего прописать методологию, методическую базу на каждый предмет. Если бы эта работа была проведена, то учебники были бы намного более высокого качества.

– В соцсетях вы обсуждали с педагогами возможность отстранения НИШ от нового проекта – корректировки ОСО?

– Я бы не стала рубить сплеча. Под руководством НИШ проводилось обновление системы образования в Казахстане, поэтому корректировкой ОСО они заниматься должны и даже обязаны. Но их участие должно быть в формате «50 на 50». То есть половина разработчиков должны быть специалисты НИШ, ещё половина – независимые эксперты образования, учителя общеобразовательных школ, а не лицеев и гимназий. Наука наша должна зайти. Наши учёные, которые сегодня могут прописать необходимую методологию, об отсутствии которой мы с вами говорили. Это серьёзная научная работа, её нужно делать, объединив теоретиков и практиков.

Сейчас же НИШ хочет корректировку полностью забрать под себя. При этом они заявили, что 212 разработчиков, которых отобрала Академия образования, должны вначале обучиться у них, а потом заходить в проект и корректировать. Мы считаем такой подход неправильным.

Ещё одно предложение, с которым мы выходим на Министерство образования: во все рабочие группы включить независимых экспертов. Не экспертов, прошедших курсы в МОН, работающих в их структуре и зависящих от них. А тех специалистов, которые могут дать независимую профессиональную оценку на каждом этапе проекта.

Допустим, корректируют учебник казахского языка для пятых классов. И в группе разработчиков сидит эксперт, который будет инспектировать процесс, как он проходит. Будет давать информацию педагогической общественности и родителям. Тут же мы будем согласовывать какие-то поправки, вносить свои предложения.

– Насколько я понимаю, вы ведёте переговоры и с Министерством образования и науки РК, и с Назарбаев интеллектуальными школами. Вас там слышат?

– Переговоры идут. Но пока нас не слышат. Мы согласны с МОН, что корректировка ОСО необходима. Но мы требуем, чтобы в закон об образовании были введены определения «качество образования» и «ответственность за качество образования». Мы требуем корректировать содержание образования с учётом и наших замечаний, и выводов исследования Всемирного банка. Рекомендуем учесть также, что очередную образовательную реформу следует проводить с учётом возрастных особенностей школьников, ориентировать содержание образования на среднего ученика общеобразовательной школы.

– Когда мы сможем увидеть обновлённую программу в казахстанских школах и оценить её качество?

– Пока заявлено, что программа будет внедряться в 2024-25 учебном году. За полгода хотят внести коррективы и ещё полгода – проводить апробацию учебного материала. Но вы же понимаете, что учебник должен зайти в сентябре, а выйти в мае, в конце учебного года. А полгода, что выделяется на апробацию, по сути означает, что часть тем апробируется, часть – нет. Без апробации запускать нельзя, мы это уже прошли в 2016-м году.

Наши эксперты предлагают увеличить срок реализации проекта и начать внедрять новые учебники и программы в 2025-2026 учебном году. Тогда год разработчики потратят на коррекцию учебных материалов и год – на их апробацию. Хотя и ускорять процесс тоже нужно. Предлагаем нашим коллегам из МОН использовать практику апробации по разделам. Считаю, что этот вопрос нужно обсуждать.

Результативность обновлённых образовательных программ должна замеряться объективно. Иначе как мы можем переоценить программы и результаты их усвоения в казахстанских школах? К сожалению, министерство заявило, что система оценивания останется прежней. Это плохо. Мы не сможем объективно оценить уровень знаний наших детей, следовательно не получим реальную картину по реализации реформы. Надеюсь, что и этот вопрос МОН обсудит с педагогической общественностью и экспертами.

Надеюсь, что скоро наши дети будут учиться по нормальным учебникам. Мы ждём перемен. Продуманных и полезных для наших детей.

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